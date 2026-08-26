Українці можуть отримати до 6000 гривень: коли чекати на виплату "Національного кешбеку"

Національний кешбек

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Точних дат виплати «Національного кешбеку» за травень і червень поки немає. Хоча раніше гроші обіцяли перерахувати до кінця серпня 2026 року, у «Дії» більше не називають конкретних термінів.

Про це пише PMG, а також відомо з офіційних відповідей пресслужби «Дії» на запитання користувачів у соціальній мережі Facebook.

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Кешбек за травень та червень — що відомо

Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, кошти за травень і червень планували перерахувати двома окремими траншами до кінця літа. Громадяни, які накопичили максимальні суми за ці два місяці, могли отримати сукупно до 6000 гривень. Проте впродовж останніх днів у комунікації з дописувачами пресслужба почала надавати більш загальні роз’яснення без згадок про кінцеві строки.

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Зокрема, у відповіді одній із дописувачок щодо травневих виплат представники сервісу зазначили:

«Дія не здійснює виплату кешбеку, а лише відображає дані з інформаційно-комунікаційної системи Мінекономіки. Самими виплатами займається координатор програми — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із партнерами».

У пресслужбі також уточнили, що актуальні дані щодо нарахувань з’являться в застосунку одразу після того, як відповідну інформацію нададуть партнери програми. Станом на 26 серпня чітких графіків виплати коштів за травень та червень немає. Нарахування за липень наразі також не анонсувалися.

«На жаль, нам не відома точна дата виплати кешбеку», — резюмували у «Дії».

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«Національний кешбек» — останні новини

Нагадаємо, українці мали додатковий місяць, щоб використати кошти, накопичені на картках «Національного кешбеку». Але невитрачені гроші повернуть до державного бюджету.

Раніше в Україні завершилася державна програма кешбеку на пальне, яку уряд запровадив навесні як тимчасовий механізм підтримки громадян на тлі стрімкого зростання цін на нафтопродукти. За понад два місяці дії програмою скористалися майже 2,3 млн українців.

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