Українці можуть отримати додаткові роки до стажу: хто має право та перелік документів

Трудова книжка / © УНІАН

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Українці можуть суттєво збільшити свій страховий стаж завдяки періодам, коли вони офіційно не працювали. Йдеться про період догляду за дитиною.

Про це нагадав Пенсійний фонд України.

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Додаткові роки до стажу — кому можуть їх зарахувати

2026 року страховий стаж можуть зарахувати людям, які здійснюють догляд за дітьми. Йдеться, зокрема, про тих, хто доглядає за дитиною до одного року та отримує передбачені виплати, а також про батьків, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

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До цієї категорії також належать громадяни, що працюють і які доглядають за дитиною віком від одного до трьох років. За певних умов такий період може бути врахований до страхового стажу.

Перелік документів для зарахування додаткових років стажу

Перелік документів залежить від періоду, протягом якого людина здійснювала догляд за дитиною.

Періоди до 2004 року можна підтвердити свідоцтвом про народження дитини або її паспортом. У деяких випадках додатково потрібна довідка органів соціального захисту про отримання відповідної допомоги.

Періоди після 1 січня 2004 року здебільшого підтверджуються відомостями персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Якщо необхідних даних немає або їх недостатньо, можуть знадобитися додаткові документи, зокрема наказ про надання відпустки для догляду за дитиною.

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Чи входять ці роки до пільгового стажу?

Водночас варто враховувати важливий нюанс: період догляду за дитиною не зараховується автоматично до всіх видів стажу.

У випадках, визначених законодавством, час перебування у відпустці може враховуватися до стажу роботи за спеціальністю. За наявності відповідних підстав і документів окремі періоди також можуть бути включені до пільгового стажу.

Таким чином, можливість зарахування конкретного періоду залежить від обставин людини, характеру її попередньої роботи та документів, які підтверджують догляд за дитиною.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Нагадаємо, 2026 року пенсіонери віком від 65 років із повним страховим стажем (від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків) автоматично отримують перерахунок пенсії. Мінімальна виплата для них становить 40% мінімальної зарплати — 4 213 грн, що вище за загальний мінімум (2 595 грн). Доплата призначається незалежно від виду пенсії.

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До слова, частина українських пенсіонерів, які зазнали політичних репресій або брали участь у боротьбі за незалежність України у ХХ столітті і були офіційно реабілітовані, мають право на щомісячну спеціальну надбавку до пенсії, яка 2026 року становить 5 667 грн.

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