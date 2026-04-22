Українці можуть отримати майже 11 тисяч грн допомоги: кому дадуть гроші в квітні та які умови

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть отримати грошову виплату, проте отримати її громадяни зможуть лише за умови дотримання низки встановлених критеріїв. Виплати доступні не всім ВПО, оскільки право на них залежить від конкретних вимог.

Звернутися по допомогу можна до кінця квітня, повідомили на сторінці Благодійного фонду «Карітас Миколаїв УГКЦ» у Facebook.

У фонді розповіли, аби отримати виплату, людина має відповідати таким умовам:

бути ВПО від 24 лютого 2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей;

нещодавно переїхала до Миколаєва;

має інвалідність або важке захворювання (це потрібно підтвердити відповідними документами);

останні пів року не отримувала багатоцільову грошову допомогу від інших благодійних організацій.

Така особа може отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень. Для цього ВПО необхідно звернутися до фонду, який розташований у місті Миколаїв за адресою: вулиця Спаська, 60 б. Години прийому: з понеділка по п’ятницю з 9.30 до 16.30.

Водночас у БФ зауважили, що громадянам необхідно мати із собою паспорт, ІПН, довідку ВПО та довідку про доходи, документи, що підтверджують інвалідність або хворобу.

Виплати в Україні 2026 — останні новини:

Деякі українські пенсіонери та отримувачі соціальних виплат можуть отримати допомогу у розмірі 1500 гривень не у квітні, а у травні через особливості нарахування — зокрема, якщо дата призначення пенсії чи допомоги припадає на період до 1 квітня. Як пояснили в Пенсійному фонді, у такому разі основну виплату нараховують у квітні, а одноразову доплату в 1500 грн перерахують уже в травні.

Також в Україні поки що не планують скорочувати базові соціальні виплати, хоча для окремих категорій громадян такі зміни теоретично можливі, але лише за умови перегляду підходів до надання допомоги. Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що видатки на підтримку сімей та людей у складних життєвих обставинах (понад 100 млрд грн) можуть бути скорочені не самі по собі, а через перехід від виплат «за статусом» до адресної, строкової допомоги, заснованої на потребах.

