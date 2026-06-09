Українці можуть отримати одноразову виплату до пенсії: хто має право

Пенсія / © iStock

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Деякі українці мають право на одноразову грошову допомогу при оформленні пенсії.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Хто може отримати одноразову виплату до пенсії

Претендувати на таку фінансову підтримку можуть працівники закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Для отримання коштів необхідно одночасно виконати кілька умов.

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Наприклад, у день виходу на пенсію потрібно офіційно працювати у державному чи комунальному закладі. При цьому посада має бути у спеціальному списку, який дає право на пенсію за вислугу років.

Крім того, обов’язковою вимогою є наявність необхідного страхового стажу на цих посадах, який для чоловіків становить щонайменше 35 років, а для жінок — не менше 30 років. Також важливо, щоб до моменту звернення за цією допомогою людина взагалі не отримувала жодного іншого виду пенсії.

«За наявності зазначених умов грошова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“», — зауважили у ПФУ.

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Нагадаємо, частина пенсіонерів в Україні може отримувати додаткову виплату — приблизно по 1000 гривень щомісяця. Надбавки нараховуються окремим категоріям громадян залежно від їхнього статусу та умов виходу на пенсію.

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Також ми писали, що у Верховній Раді уряд представив концепт нової пенсійної реформи, яку планують винести на голосування до осені 2026 року. Основою стане поєднання базової та страхової частин пенсії. Реформа має скоротити розрив між мінімальними та максимальними виплатами.

Раніше у ПФУ пояснювали, чи зможуть ФОП претендувати на пенсію.

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