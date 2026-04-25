Українці можуть отримати по понад 10 тисяч гривень допомоги: кому виплатять гроші

Червоний Хрест пропонує різного роду програми соціально-економічної допомоги українцям. Сума залежить від типу підтримки. Скільки зараз українці можуть отримати від Червоного Хреста, розповідаємо далі.

Мешканці яких областей можуть отримати допомогу?

Наразі Червоний Хрест надає підтримку дев’яти українським областям, повідомляє фонд.

Йдеться про такі області:

Донецька;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Запорізька;

Херсонська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Чернігівська.

Саме ці області вважаються найбільш постраждалими від війни.

«Від квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується — її замінено на грошову допомогу за пріоритетами», — йдеться у повідомленні.

Наприклад, наразі українці можуть отримати:

10 800 гривень на людину

Право на таку допомогу мають найбільш соціально-економічно незахищені особи. Тобто, ці кошти мають зменшити на них фінансове навантаження. Річ у тім, що саме такі особи більше витрачають через війну.

12 300 гривень на людину

Саме на таку виплату мають право особи, які евакуювалися через небезпеку. Умовою є проходження транзитного пункту.

Варто зазначити, що така підтримка надається лише протягом 45 днів після проходження пункту.

Крім того, таку допомогу — у 12 300 грн — можуть отримати особи, що постраждали через обстріли. Йдеться, зокрема, про тих, чиє житло було значно пошкоджене чи зруйноване у результаті воєнних дій.

«Реєстрація постраждалих від обстрілів та евакуйованих відбувається за запитом від місцевої влади та Робочої групи з питань грошової допомоги. Списки постраждалих від обстрілів формуються та валідуються місцевою владою», — повідомляє підрозділ Червоного Хреста у місті Славута.

Яку допомогу від Червоного Хреста можуть отримати ВПО?

ВПО також мають право на допомогу від Червоного Хреста. Вона надається протягом 3-9 місяців, але, якщо особа має статус переселенця протягом понад 6 місяців.

Умовою для отримання цієї допомоги є те, що така особа має право на державні виплати на проживання, але не отримує їх з об’єктивних причин. Наприклад, внаслідок відсутності документів.

Розмір такої підтримки складає 2000 гривень для дорослих осіб. А також — 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей.

Нагадаємо, в Україні поки що не планують скорочувати базові соціальні виплати, хоча для окремих категорій громадян такі зміни теоретично можливі, але лише за умови перегляду підходів до надання допомоги.