Українці можуть отримати по понад 3 тисячі грн щомісяця: що для цього потрібно

В Україні продовжують діяти програми соціальної підтримки, спрямовані на допомогу найбільш вразливим верствам населення. Певні категорії громадян можуть розраховувати на щомісячні виплати, розмір яких сягає 3 209 гривень.

Найбільш пріоритетною категорією для отримання такої підтримки є особи з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду.

Фахівці зазначають: «Право на виплати визначається індивідуально та залежить від підтверджених документів».

Аналогічна фінансова підтримка передбачена і для тих громадян, які доглядають за важкохворими родичами або людьми похилого віку, якщо останні через стан здоров’я не спроможні самостійно забезпечувати свої базові життєві потреби.

Окремим напрямком соціальної політики є допомога сім’ям, чий фінансовий стан не дозволяє досягти прожиткового мінімуму. Якщо середньомісячний дохід на одного члена родини нижчий за встановлену норму, соціальні служби мають право призначити щомісячну виплату.

Розмір такої допомоги розраховується окремо для кожного випадку, проте у Міністерстві соціальної політики пояснюють, що у деяких випадках сума також досягає позначки у 3 209 грн.

Для призначення виплат громадянам необхідно звернутися до органів соціального захисту з відповідним пакетом документів, що підтверджують статус особи з інвалідністю, стан здоров’я родича або рівень доходів сім’ї за останній період. Кожне звернення проходить ретельну перевірку соціальними службами для підтвердження складних життєвих обставин заявника.

Нагадаємо, у Сумській міській громаді діє місцева благодійна програма «Милосердя», у межах якої родини цивільних мешканців, загиблих або зниклих безвісти через російські обстріли, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 250 тисяч гривень.

Виплата передбачена лише для сімей цивільних осіб, які постраждали на території Сумської громади після початку повномасштабної війни. Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та документи, що підтверджують родинні зв’язки, факт смерті або зникнення людини та обставини загибелі внаслідок бойових дій.

Також, в Україні громадяни зі значним трудовим стажем можуть отримати статус ветерана праці та право на низку соціальних пільг. Такий статус надається людям, які мають великий трудовий стаж, державні нагороди або працювали у шкідливих умовах.

Для оформлення статусу необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема паспорт, пенсійне посвідчення і довідку про стаж. Ветерани праці можуть користуватися медичними, житловими та соціальними пільгами, а також отримувати доплати до пенсії за понаднормовий стаж.

