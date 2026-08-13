Українці можуть отримати ще до 3 100 грн у серпні: кому призначать виплати

Доплата у серпні 2026

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Деякі українці мають право на додаткову виплату у серпні. До Дня Незалежності України відразу кілька категорій громадян отримають одноразові доплати до пенсії — до 3 100 грн. Розповідаємо, як отримати таку виплату у серпні 2026.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Українці можуть отримати ще 3100 грн від держави: хто має право

Виплати відбудуться до 24 серпня, а їхній розмір коливатиметься від 450 до 3 100 гривень залежно від статусу отримувача. У Пенсійному фонді повідомили, як саме розподілять виплати:

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450 грн доплати отримають учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

650 грн виплатять членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць України, дружинам/чоловікам померлих людей з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам/чоловікам померлих УБД, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге;

1 000 грн доплати на День Незалежності України отримають УБД, постраждалі під час Революції Гідності та колишні неповнолітні, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в цих місцях;

3 100 грн доплати до пенсії на День Незалежності України отримають українці, які мають особливі заслуги перед державою.

Окрему категорію становлять особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів. Для них розмір допомоги залежить від групи інвалідності:

I група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Більшість українців, які мають право на таку допомогу, не повинна подавати заявки до ПФУ. Допомогу нарахують автоматично, якщо Пенсійний фонд знає про ваш статус.

Українцям, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, потрібно звернутися до ПФУ із відповідною заявою.

Виплати в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, військова пенсія по інвалідності 2026 року регулюється Законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців та судовою практикою. Право на виплати мають військовослужбовці, які зазнали інвалідності під час служби, не пізніше трьох місяців після звільнення або згодом через травми чи хвороби, набуті під час виконання обов’язків.

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Ключовим є факт служби та причинно-наслідковий зв’язок, а не страховий стаж. Оформлення відбувається через ВЛК та МСЕК з подальшим встановленням I, II або III групи інвалідності.

Розмір виплат розраховується як відсоток від грошового забезпечення — посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу років та додаткових виплат за останні 24 місяці, без урахування «бойових» виплат.

Для I групи виплата становить 100% грошового забезпечення у разі інвалідності внаслідок війни та 70% внаслідок інших причин під час служби; для II групи — 80% та 60%; для III групи — 60% та 40% відповідно.

З урахуванням індексації, яка проводиться для компенсації інфляції, мінімальні гарантовані розміри військової пенсії по інвалідності 2026 року становлять: 18 885 гривень для I групи, 15 494 гривні для II групи та 10 625 гривень для III групи.

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Розмір пенсії в Україні безпосередньо залежить від страхового стажу, однак окремі періоди роботи можуть до нього не зарахувати. За роз’ясненнями Пенсійного фонду, це відбувається через помилки у трудовій книжці, відсутність сплати страхових внесків або їх часткову сплату за місяць.

Для відновлення стажу необхідно звернутися до роботодавця для виправлення помилок чи подання уточненої звітності, а в разі ліквідації підприємства — до архівної установи чи його правонаступника.

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