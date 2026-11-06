Українці можуть отримувати майже 26 тисяч гривень щомісяця: кого стосується

Гроші / © Unsplash

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Деякі українці можуть щомісяця отримувати від держави 25 941 гривню. Проте ці гроші не нараховують автоматично. Щоб оформити виплати, потрібно особисто подати заяву та пакет документів.

Детальше про це розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

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Хто саме має право на таку пенсію

Право на щомісячну грошову допомогу мають громадяни, яким починаючи від 2014 року присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

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Водночас самої нагороди недостатньо. Обов’язковою умовою є підтверджена безпосередня участь особи у захисті суверенітету й територіальної цілісності України. Відповідну виплату передбачає стаття 4 Закону України №2454-IX.

Скільки виплачуватиме держава

Розмір щомісячної допомоги прив’язаний до мінімальної заробітної плати та дорівнює трьом її розмірам. Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» №4695-IX від 3 грудня 2025 року, від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 гривень.

Таким чином, розрахунок щомісячної виплати складає: 8 647 грн × 3 = 25 941 гривня (сума нарахованої допомоги до можливих утримань).

Куди та як подати документи

Щоб отримати гроші, подайте заяву та необхідні документи до відділення Пенсійного фонду. Заяву розглядають до 10 робочих днів. Якщо рішення позитивне, виплати нарахують з дня подачі заяви.

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Нагадаємо, 2027 року максимальна доплата за кожен повний рік наднормативного страхового стажу може збільшитися від 25,95 до 28,78 гривні. Підвищення пов’язане із запланованим зростанням прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що у листопаді українці з малими пенсіями отримають додаткові виплати від держави. Гроші призначать для трьох вікових категорій, але головна умова — поточний розмір виплати.

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