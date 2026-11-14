Українці можуть отримувати понад 3000 грн щомісяця: хто має право та які документи потрібні

Гроші / фото ілюстративне

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В Україні громадяни, які постійно доглядають за людиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, мають право на державну грошову допомогу.

Максимальний розмір такої виплати у 2026 році сягає 3 209 гривень щомісяця, проте отримати повну суму вдасться не всім — остаточний розмір допомоги визначають індивідуально, зважаючи на сукупний дохід сім’ї за останні пів року.

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Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Кому призначають виплати за догляд

Оформити державну підтримку можуть ті громадяни, котрі живуть разом із людиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та постійно піклується про неї.

Головна умова — мати офіційний висновок лікарської комісії про те, що людина справді потребує безперервного стороннього нагляду. Крім того, заявник та підопічний повинні мешкати разом, що підтверджується спільною пропискою або фактичним місцем проживання.

Фахівці зауважують, що звільнятися з роботи заради цих виплат не доведеться: закон дозволяє отримувати допомогу навіть офіційно працевлаштованим українцям.

На який період оформлюють виплати за догляд

Зазвичай такі виплати призначаються на півроку, після чого документи для продовження допомоги доведеться подавати повторно. Виняток зробили лише для непрацюючих пенсіонерів — їм грошову підтримку можуть оформити одразу на рік.

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Фахівці зазначають, що термін виплат напряму залежить від соціального статусу людини, яка забезпечує догляд.

Як оформити допомогу

Щоб оформити виплату, слід подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України, місцевого ЦНАПу або звернутися до уповноваженого представника своєї громади.

Фахівці радять встигнути зробити це до кінця поточного місяця, аби не відкладати нарахування коштів. Для оформлення допомоги потрібно зібрати такий пакет документів:

заяву про призначення допомоги;

декларацію про доходи;

висновок лікарської комісії про необхідність постійного стороннього догляду та довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Якщо заявник та його підопічний прописані за різними адресами, але фактично мешкають під одним дахом, цей факт доведеться засвідчити актом обстеження матеріально-побутових умов. Водночас нести паперові довідки, інформація з яких уже є в державних електронних реєстрах, не потрібно.

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Тому, в 2026 році українці, які опікуються людьми з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, можуть отримувати від держави до 3 209 гривень щомісяця. Головними умовами для призначення коштів залишаються висновок лікарів про необхідність постійного нагляду, спільне проживання та рівень доходів родини, причому наявність офіційної роботи не завадить оформити ці виплати.

Виплати для українців 2026 — останні новини

Частина українських пенсіонерок щомісяця може недоотримувати понад тисячу гривень через незнання про право на доплату за особливі заслуги перед Україною. У 2027 році ця виплата для багатодітних матерів зросте через підвищення прожиткового мінімуму.

Варто зауважити, що в Україні діє державна програма «Скринінг здоров’я 40+», за якою громадяни віком від 40 років можуть отримати 2000 гривень на комплексне профілактичне обстеження. Заявку можна подати через застосунок «Дія» або без нього, а кошти зараховуються на «Дія.Картку» і витрачаються лише на медичні послуги в закладах-учасниках програми.

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