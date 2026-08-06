Українці можуть повернути частину вартості навчання: як це зробити

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Податкова знижка — це механізм, за яким можна повернути частину податку на доходи фізичних осіб. Це не компенсація всієї вартості контракту: розмір повернення залежить від суми підтверджених витрат і ПДФО, який людина сплатила за відповідний рік.

У 2026 році право на знижку реалізують за витратами, понесеними протягом 2025 року. Скористатися ним можуть — громадяни України, які отримували зарплату, з якої утримували ПДФО, і самостійно оплачували дозволені Податковим кодексом витрати.

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Оплатити можна власне навчання, освіту члена сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування. Важлива умова — кошти мають бути сплачені на користь українського закладу освіти.

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Які витрати на навчання можна включити до декларації

До податкової знижки належать фактично сплачені кошти за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти. Тобто право може стосуватися не лише університетського контракту, а й оплати навчання у школі, дитсадку чи закладі позашкільної освіти — якщо витрата відповідає вимогам Податкового кодексу.

Податкова знижка за освіту діє не перший рік: ТСН уже пояснювала загальні вимоги до повернення частини витрат на навчання. Для декларації за 2025 рік варто орієнтуватися на чинні вимоги ДПС і актуальну редакцію Податкового кодексу.

Які документи потрібні для повернення ПДФО

Разом із декларацією варто підготувати копії документів, які підтверджують право на знижку та фактичну оплату. Зокрема, знадобляться:

договір із навчальним закладом;

квитанції, чеки, платіжні доручення або інші розрахункові документи за 2025 рік;

документи про спорідненість, якщо оплачувалося навчання дитини, одного з батьків або чоловіка чи дружини;

паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків — якщо їх потрібно подати для ідентифікації.

У платіжних документах має бути зрозуміло, хто здійснив оплату, кому і за яку послугу. Оригінали документів разом із декларацією не надсилають, але їх потрібно зберігати на випадок перевірки.

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Як подати декларацію і до якого числа це зробити

Щоб оформити знижку, потрібно подати річну декларацію про майновий стан і доходи, зазначивши в ній підстави та суму витрат. Декларацію за 2025 рік можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Документи приймають кількома способами:

особисто або через уповноважену особу в податковому органі за місцем обліку; поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення; в електронній формі через Електронний кабінет.

Після перевірки декларації кошти перераховують на банківський рахунок, вказаний платником. Конкретна сума залежить від підтверджених витрат і фактично сплаченого ПДФО, тому наперед гарантувати однакове повернення для всіх не можна.

Чому можуть повернути менше або відмовити

Найчастіші причини проблем — відсутність офіційної зарплати з утриманим ПДФО, неповний пакет підтвердних документів або оплата не на користь українського закладу освіти. Повернення також не може бути більшим за суму ПДФО, сплачену людиною за рік.

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Право на знижку за 2025 рік не переноситься на наступні роки. Якщо не подати декларацію до 31 грудня 2026 року включно, скористатися ним надалі буде неможливо.

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