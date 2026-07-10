Українці можуть втратити частину пенсії та субсидії: кого стосується правило 10 днів

Пенсія

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Українцям, які отримують пенсії, субсидії та інші державні виплати, нагадали про обов’язкове правило, невиконання якого вже призвело до втрати коштів багатьма громадянами

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Пенсії та субсидії можуть зменшити — що треба знати

Зазначається, що у разі зміни особистих даних одержувачі зобов’язані сповістити про це органи Пенсійного фонду протягом 10 календарних днів. Якщо цього не зробити, зайво нараховані гроші доведеться повернути, інакше їх стягнуть примусово.

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Відомство визначило чіткий перелік змін, про які громадяни мають обов’язково звітувати, оскільки вони безпосередньо впливають на право отримання або розмір соціальної допомоги. Звернутися до ПФУ необхідно у таких випадках:

зміна прізвища, імені, по батькові чи інших персональних даних;

заміна паспорта;

зміна номера телефону чи інших контактів;

зміна банківських реквізитів (рахунку для виплат);

працевлаштування або звільнення з роботи;

реєстрація чи закриття підприємницької діяльності (ФОП).

Оновити дані можна кількома способами: онлайн через кабінет на сайті Пенсійного фонду, особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, поштою (рекомендованим листом) або через свого роботодавця, якщо зміни пов’язані з роботою.

У Пенсійному фонді попередили про наслідки нехтування цим правилом. Якщо через несвоєчасне сповіщення виникла переплата, одержувачу спочатку запропонують повернути кошти добровільно.

«Якщо цього не зробити, ПФУ ухвалює рішення про стягнення переплати шляхом щомісячних утримань із пенсії, субсидії чи іншої соціальної виплати», — зазначили у відомстві.

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Тоді з кожної щомісячної виплати будуть автоматично забирати до 20% суми, поки борг не закриється повністю. Якщо ж людина взагалі перестане отримувати допомогу від держави і не поверне зайві гроші сама, Пенсійний фонд забере їх через суд.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, пенсійна реформа, анонсована урядом знову опинилася в епіцентрі дискусій. Кабінет Міністрів 8 червня офіційно презентував Верховній Раді оновлений концепт майбутніх змін. Парламент дав уряду місяць на доопрацювання фінального тексту законопроєкту, дедлайн спливає саме зараз.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали точний перелік причин, через які громадянам можуть відмовити у наданні житлової субсидії у 2026 році.

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