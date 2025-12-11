ТСН у соціальних мережах

Українці можуть втратити до 50% пенсії після індексації: Гетманцев озвучив причини

Формули, які застосовуються в Україні для перерахунку пенсій, призводять до втрати чималої частини коштів.

Анастасія Павленко
В Україні очікується індексація пенсій

Формули, які застосовуються в Україні для перерахунку пенсій, можуть призвести до втрати половини виплат. А отже пенсійну систему необхідно реформувати.

Про це повідомив очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Гетманцева, пенсійну систему необхідно реформувати, оскільки вона не співставна з реальними потребами людей.

Гетманцев підкреслив, що коли людина виходить на пенсію, то для перерахунку виплати застосовують коефіцієнт до середньої заробітної плати за останні 3 роки, який ще прив’язується до того чи іншого регіону. Відповідно фінансова база є набагато меншою, ніж реальна зарплата.

«Загальне правило говорить, що пенсія повинна становити 40% від зарплати. Але в нас такого майже немає, бо для цього треба пропрацювати 40 років. У нас середній стаж — від 30 до 40 років, і як правило цей показник менше. Як результат, пенсійна виплата не досягає цих 40% навіть по визначенню», — сказав він.

Нагадаємо, у грудні поточного року частині українських пенсіонерів буде здійснено перерахунок пенсій. Підвищення стосуватиметься осіб, яким у грудні виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років, а також окремої категорії працюючих пенсіонерів.

У грудні також можуть підвищити свої пенсії офіційно працюючі пенсіонери, яким не проіндексували виплати у квітні поточного року, оскільки не було достатніх підстав.

