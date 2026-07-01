Українці можуть втратити пенсію через помилку роботодавця: що потрібно перевірити

Гроші. / © Національний банк України

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Якщо роботодавець не сплачує за працівника єдиний соціальний внесок, це може позначитися не лише на майбутній пенсії. Людина може втратити право на низку соціальних виплат, які залежать від страхового стажу.

Які саме гарантії опиняються під загрозою, пояснив адвокат Євген Буліменко в інтерв’ю «РБК.Україна».

«Якщо роботодавець не сплачує за працівника єдиний соціальний внесок, працівник ризикує залишитись без належних соціальних гарантій», — повідомив експерт.

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Несплата ЄСВ загрожує втратою:

майбутньої пенсії;

оплати лікарняних;

виплат по безробіттю;

виплат у зв’язку з вагітністю та пологами.

Адвокат пояснив алгоритм дій для тих, хто опинився в подібній ситуації. Перш за все він радить письмово звернутися до роботодавця з вимогою усунути порушення. Втім, якщо роботодавець не реагує, то можна подати скаргу до:

органу Державної податкової служби України;

органу Державної служби України з питань праці.

За словами Буліменка, працівник має право подати позов до суду та вимагати від роботодавця відшкодування збитків, пов’язаних із несплатою єдиного соціального внеску.

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