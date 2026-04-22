Українці можуть залишитися без пенсій: які реалії економіки та ринку працевлаштування

Мільйони українців мають сумніви, що у майбутньому отримуватимуть пенсію. Нині в Україні налічується близько 10,5 мільйона пенсіонерів. Приблизно така ж кількість людей зараз працевлаштована в Україні. Однак якщо продовжиться мобілізація, а люди виїжджатимуть з країни — пенсіонери можуть втратити свої виплати, які фінансуються з податків.

Чи можливий такий сценарій і чи можуть пенсіонери залишитися без виплат? Про це розповіли BBC.

Кількість населення України зменшується протягом останніх щонайменше 30 років. Посилила цей фактор повномасштабна війна. Сучасні демографічні зміни визначатимуть майбутнє передусім для працівників та пенсіонерів.

У 1991 році населення України становило майже 52 мільйони людей. За 10 років воно скоротилося на 4 млн. Попри період «демографічного відпочинку», що тривав з 2002 до 2012 року, і поступове зростання народжуваності, всі ці досягнення нівелювалися пандемією коронавірусу та початком повномасштабної війни.

Нині чисельність населення України за даними МВФ може становити близько 33 мільйонів людей. Український уряд та експерти схиляються до цифри у 30 млн. З них — третина пенсіонери. В Україні темпи скорочення населення є найшвидшими. Наразі Україна посідає останнє місце в рейтингу народжуваності у світі.

Враховуючи значний відтік молодих та працездатних людей за кордон, ситуація продовжує погіршуватися. Пенсії в Україні є мізерними, а сукупність факторів підвищує тиск на систему. З огляду і на невисокі зарплати, вкрай мала частка українців може щось відкладати на життя і старість.

«За 10-20 років ми перетворимося на країну літніх людей, де дійсно буде проблема з наповненням пенсійного фонду, з виплатою пенсій», — каже президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Ситуація — не унікальна. З цим давно стикається Європа, однак європейські пенсіонери мають гідні виплати, попри брак робочих рук у країнах. Європа нині залучає мігрантів та поступово підвищує пенсійний вік, аби рятувати систему.

У найближчій перспективі і в Україні будуть змушені підвищити пенсійний вік до 65-67 років. Воскобойник переконаний, що Україна буде країною пенсіонерів, «які працюватимуть майже до останнього».

Під час війни пенсіонерів, які працюють, побільшало. З понад 10 мільйонів таких зараз близько 2,8 млн.

На початку 2026 року у Мінсоцполітики анонсували нову пенсійну реформу, за якою рівень пенсії хочуть підняти щонайменше до 6000 грн. Роками також обговорюють систему накопичувальних пенсій. Однак руху в цих напрямках немає. Законопроєкт про пенсійну реформу — на стадії підготовки.

За словами голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, частину коштів на фінансування пенсій можна було б залучити шляхом скасування програм роздачі коштів, таких як національний кешбек тощо. Додаткові ресурси можна залучити через легалізацію тіньової зайнятості та зарплат «у конвертах».

Нині в уряді підтримують ініціативу працевлаштування пенсіонерів, і роботодавцям поступово доводиться брати людей старшого віку на роботу. Однак поки на українському ринку праці ейджизм є головною проблемою.

Аби підтримувати рівень економіки хоч якось, Україні доведеться залучати трудових мігрантів, а роботодавцям — підвищувати зарплати, аби після кінця війни люди масово не виїхали за кордон на заробітки.

Нагадаємо, у квітні українські пенсіонери отримали підвищені пенсії, адже відбулася індексація. У середньому виплати зросли до 7236 грн. Проте досі значна частка пенсіонерів отримує лише 3500 грн. Найбільше підвищення отримали пенсіонери, які продовжують працювати.

Частка найнижчих пенсій в Україні поступово знижується. Після індексації пенсії зросли приблизно на 14%, однак враховуючи річну інфляцію, реальне зростання відбулося на близько 6%.

У травні деякі пенсіонери зможуть отримати надбавку. Її отримають ті, кому протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Надбавка становитиме від 300 до 570 гривень. Однак пенсію підвищать не з поточного місяця, а з першого наступного, коли пенсіонер досягне такого віку.