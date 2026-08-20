Українці можуть зарахувати польський стаж до пенсії, але є важливий нюанс

Пенсіонери

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Українці, які працювали на території Польщі, мають право зарахувати цей період для визначення права на пенсію в Україні, однак розмір самих виплат обчислюватиметься виключно за українським стажем.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Як зарахувати стаж з Польщі для пенсії в Україні

У ПФУ пояснили, що виплати регулює міждержавна угода про соцзабезпечення, яка діє від 2014 року. Згідно з нею, стаж в Україні та Польщі додають, щоб встановити сам факт права на пенсію. Проте виплачувати гроші кожна країна буде тільки за ті періоди, які людина відпрацювала безпосередньо на її території.

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«Якщо для визначення права на пенсію відповідно до українського законодавства страхового стажу, набутого на території України недостатньо, то страховий стаж, набутий на території Республіки Польща, може бути врахований українською стороною на підставі формуляра PL-UA 6, оформленого Управлінням соціального страхування Польщі», — зазначили у ПФУ.

Водночас у відомстві підкреслюють, що підсумковий розмір пенсії визначається виключно на основі стажу, набутого відповідно до законодавства України.

Зазначається, щоб підтвердити польський стаж, потрібно подати документи про роботу до свого відділення Пенсійного фонду. Фахівці ПФУ оформлять запит і відправлять його до польського органу ZUS. Після того як від польської сторони надійде підтвердження (формуляр PL-UA 6), ці періоди зарахують для визначення права на пенсію в Україні.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні посилюють перевірки пенсіонерів: Пенсійний фонд звірятиме дані отримувачів виплат із державними реєстрами за новим наказом Мінфіну. Деяким громадянам доведеться додатково подати документи, щоб і надалі отримувати пенсію.

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Раніше ми писали, деякі українські пенсіонери мають право на щомісячну доплату до пенсії, яка 2026 року становить 5 667 гривень. Для її оформлення потрібно особисто звернутися та підтвердити свій статус.

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