В Україні планують скасувати нарахування за одну з комунальних послуг

В Україні планують скасувати нарахування за одну з комунальних послуг для окремої категорії громадян. Йдеться про власників житла, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок війни та наразі є непридатним для проживання.

Про це повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради з посиланням на профільний Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, що підтримав законопроєкт №13155.

Норми, які прописано в документі, передбачають зміни в нарахуванні плати за управління багатоквартирним будинком.

Кому не доведеться платити

Законопроєкт пропонує звільнити від оплати послуги з управління будинком власників квартир, у яких через пошкодження неможливо проживати під час воєнного стану. Нарахування планують призупинити на весь період дії воєнного стану, а також ще на один рік після його завершення або скасування.

Як компенсуватимуть витрати

Щоб підприємства сфери ЖКГ не зазнали фінансових втрат, законопроєкт передбачає механізм відшкодування їхніх витрат. Компенсацію пропонують здійснювати за рахунок:

коштів державного бюджету;

міжнародної фінансової допомоги;

потенційних репарацій від Росії в майбутньому.

У парламенті зазначають, що такі зміни мають підтримати громадян, які постраждали через повномасштабну війну, і водночас забезпечити стабільну роботу комунальних служб.

Нагадаємо, 2026 року українці зможуть зменшити витрати на газ або взагалі не платити за нього. Йдеться про людей пенсійного віку, які живуть у сільській місцевості та раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, культури чи бібліотечній системі. Вони можуть отримувати повне відшкодування витрат на газ.