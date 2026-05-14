Українцям виплатять гроші до Дня Незалежності: хто і скільки отримає

Українцям до Дня Незалежності виплатять грошову допомогу. Уряд уже визначив суми, які отримають ветерани війни та жертви нацистських переслідувань у 2026 році.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 602 від 13 травня 2026 року.

Хто та скільки отримає до Дня Незалежності

Згідно з документом, виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року. Суми розподілені наступним чином:

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років):

I групи — 3100 гривень ;

II групи — 2900 гривень ;

III групи — 2700 гривень.

2. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років). Ця категорія, а також діти, які народилися в місцях примусового тримання батьків, отримають по 1000 гривень.

3. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною. Розмір виплати становить 3100 гривень.

4. Члени сімей загиблих ветеранів та захисників і захисниць України. Виплату у розмірі 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, а також дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге.

5. Учасники війни та колишні в’язні концтаборів. По 450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні гетто та концтаборів, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, а також діти партизанів та підпільників.

Ці гроші виплачують, щоб підтримати ветеранів та людей, які постраждали від нацистських переслідувань. Таку допомогу гарантує держава відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

