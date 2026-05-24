Українці отримають по 20 тисяч гривень виплат від держави: кому дадуть гроші

Виплата 20 тисяч гривень від держави

За березень 2026 року декілька тисяч українців отримають суттєву виплату — 20 тисяч гривень. Це стосується громадян, які працюють залізничниками та комунальниками і які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У Міністерстві розвитку громад та територій України пояснили, що право на одноразову виплату 20 тисяч гривень мають працівники підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та АТ «Укрзалізниця», які брали участь у ліквідації наслідків обстрілів та відновленні роботи систем життєзабезпечення.

Вони вже почали отримувати таку виплату. Держава запустила експериментальний проєкт, що тривав протягом січня — березня 2026 року.

У березні працівникам підприємств тепло-, водопостачання, водовідведення та АТ «Укрзалізниця» виділили 59,3 млн грн. Виплати по 20 тисяч гривень зможуть отримати 2965 працівників, майже половина з яких — залізничники.

Додатково профінансували виплати для працівників підприємств житлового господарства, благоустрою, які в січні та лютому долучилися до ліквідації наслідків російських обстрілів і не отримували державну допомогу раніше.

«Саме завдяки їхній роботі вдається оперативно повертати тепло, воду, електропостачання та стабільну роботу транспорту для людей і громад. Важливо, щоб ці фахівці мали не лише необхідні ресурси для роботи, а й державну підтримку», — сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За січень — березень 2026 року таку допомогу вже отримали 12,8 тисячі працівників підприємств житлово-комунального господарства та залізничного транспорту.

Нагадаємо, працівники, яких звільняють за станом здоров’я, відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП України мають право на обов’язкові виплати в день звільнення. Роботодавець зобов’язаний виплатити заробітну плату за фактично відпрацьований час, компенсацію за всі невикористані дні відпустки, а також вихідну допомогу.

Розмір вихідної допомоги має становити щонайменше один середній місячний заробіток. Водночас небюджетні підприємства можуть закріпити у колективному договорі й більший розмір цієї виплати.

Роботодавець повинен належно оформити звільнення, вчасно провести розрахунок та перевірити наявність додаткових гарантій для працівника.

Якщо роботодавець порушує закон і не виплачує всі належні суми, звільнений працівник має право звернутися із заявою до Держпраці або подати позов до суду для захисту своїх прав.

У 2026 році матері, які народили або виховали п’ятьох та більше дітей, мають право на щомісячну доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Ця надбавка покликана компенсувати перерви у роботі чи менший страховий стаж через догляд за дітьми.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (який становить 2 595 гривень) і складає від 35% до 40% від цієї суми, що в середньому дорівнює понад 900 гривень, а в окремих випадках — більше тисячі гривень.

Оскільки надбавка не призначається автоматично, для її отримання жінці необхідно особисто або дистанційно звернутися до ПФУ. До неї слід додати паспорт, РНОКПП, документи про страховий стаж та свідоцтва про народження дітей, які підтверджують їх виховання до шестирічного віку.

