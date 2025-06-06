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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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3388
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Українці отримають по 3100 грн уже в серпні: кому заплатять

Деяким громадянам України заплатять від 2700 до 3100 гривень за заслуги перед країною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українці отримають по 3100 грн уже в серпні: кому заплатять

© Національний банк України

Українці мають можливість отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності до 3100 грн

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Право на отримання допомоги мають особи з особливими заслугами перед країною, ветерани війни, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій, а також колишні в’язні концтаборів.

За постановою Кабінету міністрів України, грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності 2025 року отримають:

  • особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — саме ця категорія отримає найбільшу виплату в розмірі 3100 гривень

  • особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були дітьми на момент ув’язнення

Розмір виплат для осіб з інвалідністю встановлено диференційовано. Наразі вони такі:

  • І група — 3100 гривень

  • ІІ група — 2900 гривень

  • ІІІ група — 2700 гривень

Громадянам, які вже перебувають на пенсії, грошові виплати будуть автоматично включені разом із пенсією в червні. Звертатися до Пенсійного фонду додатково не потрібно. Кошти перекажуть на рахунки організацій або військових частин, у яких вони працюють або проходять службу.

Виплату здійснюють на підставі заявки роботодавця, тому важливо упевнитися, що документи, які підтверджують статус ветерана, передано в адміністрацію. Ті, хто не є пенсіонером, не працює і не служить, але має право на отримання грошової допомоги, мають особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України.

Раніше повідомлялося, що у червні 2025 року значна частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримає приємний бонус — перераховані пенсійні виплати, причому одразу за кілька місяців. Це відбувається завдяки автоматичному перерахунку, що здійснюється Пенсійним фондом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3388
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