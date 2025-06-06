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Українці отримають по 3100 грн уже в серпні: кому заплатять
Деяким громадянам України заплатять від 2700 до 3100 гривень за заслуги перед країною.
Українці мають можливість отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності до 3100 грн
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Право на отримання допомоги мають особи з особливими заслугами перед країною, ветерани війни, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій, а також колишні в’язні концтаборів.
За постановою Кабінету міністрів України, грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності 2025 року отримають:
особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — саме ця категорія отримає найбільшу виплату в розмірі 3100 гривень
особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були дітьми на момент ув’язнення
Розмір виплат для осіб з інвалідністю встановлено диференційовано. Наразі вони такі:
І група — 3100 гривень
ІІ група — 2900 гривень
ІІІ група — 2700 гривень
Громадянам, які вже перебувають на пенсії, грошові виплати будуть автоматично включені разом із пенсією в червні. Звертатися до Пенсійного фонду додатково не потрібно. Кошти перекажуть на рахунки організацій або військових частин, у яких вони працюють або проходять службу.
Виплату здійснюють на підставі заявки роботодавця, тому важливо упевнитися, що документи, які підтверджують статус ветерана, передано в адміністрацію. Ті, хто не є пенсіонером, не працює і не служить, але має право на отримання грошової допомоги, мають особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України.
Раніше повідомлялося, що у червні 2025 року значна частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримає приємний бонус — перераховані пенсійні виплати, причому одразу за кілька місяців. Це відбувається завдяки автоматичному перерахунку, що здійснюється Пенсійним фондом.