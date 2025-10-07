Українці 40+ отримають гроші на медогляд: як працюватиме національний чекап у "Дії"

"Дія" / © Державна податкова служба України/Facebook

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував механізм фінансування нової загальнонаціональної програми профілактичних медичних оглядів (чекапів) для українців віком старше 40 років.

Про це він повідомив на ютуб-каналі МОЗ.

Згідно з планом гроші на проходження обстеження громадяни отримуватимуть на спеціальну віртуальну картку, створену в застосунку «Дія».

Як працюватиме програма «Національний чекап»

Повідомлення у «Дії». Через місяць після дня народження українцям, яким виповнилося 40 років і більше, надходитиме push-повідомлення у «Дії» про можливість скористатися програмою. Зарахування коштів. Кошти для проходження обстеження будуть зараховані на віртуальну картку в «Дії». Вибір закладу. Пацієнт зможе самостійно вибрати заклад охорони здоров’я, де він пройде повний перелік досліджень, включно з консультаціями лікаря, лабораторними та інструментальними дослідженнями.

Ляшко уточнив, що якщо під час чекапу будуть виявлені «певні відхилення від стану здоров’я», пацієнти зможуть отримати електронний рецепт для безкоштовного отримання необхідних лікарських засобів.

Національна кампанія профілактичних медоглядів стартує від 1 січня 2026 року. У проєкті держбюджету на цю програму передбачено 10 мільярдів гривень.

