Українці пересідають на електромобілі через ціни на бензин: що буде з ринком авто

Подорожчання пального в Україні вплинуло на поведінку водіїв, однак не призвело до зниження цін на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

За його словами, попит на ринку справді змінився: українці дедалі частіше обирають електромобілі, орієнтуючись на економію під час експлуатації.

Попри це, традиційні бензинові та дизельні авто дешевшати не будуть. Якщо попит на них зменшиться, імпортери просто скоротять постачання або повернуть нерозпродані авто виробникам.

«Автомобілі — це не товар швидкого обігу. Якщо вони не продаються, їх просто вивезуть назад, а не будуть розпродавати зі знижками», — пояснив Назаренко.

Водночас електромобілі, попри подорожчання після скасування пільг на ввезення, зберігають популярність. Навіть після зростання їхньої вартості приблизно на 30% українці продовжують обирати цей тип транспорту.

Окремим фактором стала стабілізація тарифів на зарядку. Наразі ціни на публічних станціях тримаються в межах 18–24 грн за кВт-год, що робить електрокари вигіднішими в експлуатації порівняно з бензиновими та дизельними авто.

Найекономнішим варіантом залишається зарядка вдома, що ще більше підвищує привабливість електротранспорту. При цьому експерти не очікують запровадження підвищених тарифів для власників електрокарів.

За підсумками 2025 року кожна третя придбана в Україні машина була електричною. Водночас традиційні авто все ще становлять основу ринку, хоча конкуренція з боку електротранспорту зростає.

Експерти прогнозують, що тенденція до зростання частки електромобілів збережеться, однак повністю витіснити авто з двигунами внутрішнього згоряння вони найближчим часом не зможуть.

Ми писали, що ситуація на українських заправках залишається нестабільною. Поки світові ціни на нафту демонструють перші ознаки зниження, що вже дозволило окремим вітчизняним мережам оновити цінники, закриття Ормузької протоки створює загрозу глобального дефіциту палива.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним ризиком на паливному ринку наразі є можливий дефіцит дизеля. За його словами, ситуація пов’язана з нестабільністю постачання через події на Близькому Сході, однак держава вже працює над тим, щоб уникнути проблем.