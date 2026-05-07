Українці почали отримувати паливний кешбек: на що його можна витратити

Куди можна витратити паливний кешбек

Українцям почали виплачувати «Національний кешбек» за березень. Разом з ним будуть виплачувати і «паливний кешбек».

Про це повідомляє Мінекономіки.

Кешбеком на пальне уже скористалися понад 2 млн людей. За інформацією відомства, серед них 91% — власники авто бюджетного сегмента, машини віком 10-20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.

На що можна витратити кешбек за пальне

оплату комунальних послуг;

ліки та медичні товари українського виробництва;

харчові продукти українського виробництва;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Кешбек на пальне — останні новини

Нагадаємо, у відповідь на зростання ціна на АЗС Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

У квітні максимальний кешбек на пальне становить до 1 000 грн на людину на місяць.

Кабмін подовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року, але знизив максимальну суму компенсації до 500 грн.

