ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Українці почали отримувати паливний кешбек: на що його можна витратити

Мінекономіки розпочало виплати Національного та кешбеку на пальне за березень.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Куди можна витратити паливний кешбек

Куди можна витратити паливний кешбек / © ТСН

Українцям почали виплачувати «Національний кешбек» за березень. Разом з ним будуть виплачувати і «паливний кешбек».

Про це повідомляє Мінекономіки.

Кешбеком на пальне уже скористалися понад 2 млн людей. За інформацією відомства, серед них 91% — власники авто бюджетного сегмента, машини віком 10-20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.

На що можна витратити кешбек за пальне

  • оплату комунальних послуг;

  • ліки та медичні товари українського виробництва;

  • харчові продукти українського виробництва;

  • книжки та іншу друковану продукцію;

  • благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Кешбек на пальне — останні новини

Нагадаємо, у відповідь на зростання ціна на АЗС Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

У квітні максимальний кешбек на пальне становить до 1 000 грн на людину на місяць.

Кабмін подовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року, але знизив максимальну суму компенсації до 500 грн.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie