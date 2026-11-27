На початок жовтня 2026 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям 36,1 млрд грн

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За дев’ять місяців 2026 року українці оформили 6,3 млн мікрокредитів — на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас загальна сума позик зросла у півтора раза, до 59,5 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Зокрема, 6,3 млн мікрокредитів оформили українці за три квартали 2026 року. Це на 3% менше, ніж торік. Водночас загальна сума позик зросла у 1,5 рази: від 40,8 млрд грн до 59,5 млрд грн.

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Разом із сумами ростуть і борги. На початок жовтня українці заборгували МФО 36,1 млрд грн. Лише від початку року борги зросли на 8,4 млрд грн, або на 30%. За рік — у 1,5 рази.

Сума за чинними договорами за рік зросла більш ніж удвічі — від 26,8 до 56,7 млрд грн. Самих договорів побільшало лише на 15% — до 3,88 млн.

Десять найбільших МФО отримали 20,1 млрд грн доходу за 9 місяців 2026 року. Це на 22% більше, ніж торік. Прибутки зростають ще стрімкіше: чистий прибуток десятки збільшився у 1,7 рази — до 1,95 млрд грн.

Нагадаємо, світовий державний борг сягнув історичного максимуму. МВФ оприлюднив прогноз щодо запозичень різних країн на 2026 рік — у рейтингу опинилася й Україна.

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