Українці ризикують втратити пенсії, якщо не зроблять один крок: про що йдеться

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки, і для цього встановлено чіткий термін — до 10 червня 2026 року. Ті, хто не встигне оцифрувати документи, ризикують втратити частину страхового стажу під час призначення пенсії.

Про це наголошують у Пенсійному фонді.

Перехід до електронного формату є частиною цифровізації державних послуг. Це дозволяє зберігати інформацію про трудову діяльність у єдиній базі та уникнути втрати даних у разі пошкодження або втрати паперової книжки.

Водночас у Пенсійному фонді пояснюють: інколи однієї трудової книжки недостатньо. Частину періодів доводиться підтверджувати додатковими документами.

Які документи можуть знадобитися

Під час подавання на оцифрування українців можуть попросити додати:

військовий квиток — для підтвердження служби;

диплом або інші документи про освіту;

свідоцтво про народження дитини — для зарахування декретної відпустки.

Ці документи можуть впливати на загальний страховий стаж, що напряму визначає розмір пенсії.

Як подати трудову книжку онлайн: покрокова інструкція

Процедура подання максимально спрощена і доступна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду:

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП. Обрати розділ «Комунікації з ПФУ» та перейти до вкладки «Відомості про трудові відносини». Заповнити персональні дані та надати згоду на їх обробку. Завантажити скан-копії трудової книжки та додаткових документів. Підписати заяву електронним підписом і надіслати. Після цього статус заявки можна перевірити в розділі «Мої звернення».

Вимоги до скан-копій: що часто роблять неправильно

У Пенсійному фонді звертають увагу на якість документів. Найпоширеніші помилки — нечіткі фото, відсутність сторінок або неправильний порядок.

Основні вимоги:

формат JPG або PDF;

розмір файлу до 1 МБ;

якість не менше 300 dpi;

чітко видно всі записи, печатки та підписи;

документи завантажені у хронологічному порядку.

Недотримання цих вимог може призвести до відмови або затримки в обробці заявки.

У Пенсійному фонді нагадують: розмір пенсії залежить від двох ключових факторів — страхового стажу та рівня офіційної заробітної плати.

Важливо, що до стажу зараховуються лише ті періоди, коли роботодавець сплачував внески не нижче мінімального рівня. Якщо дані відсутні або не підтверджені — ці місяці можуть просто не врахувати.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку

У разі пропуску дедлайну можливі проблеми під час оформлення пенсії:

необхідність додатково підтверджувати стаж;

затримки у призначенні виплат;

ризик втрати окремих періодів роботи.

У складних випадках доведеться звертатися до архівів або суду для підтвердження стажу.

Виплата пенсій в Україні — що потрібно знати

Нагадаємо, березнева індексація пенсій в Україні є щорічним механізмом перегляду виплат, який має на меті частково компенсувати інфляцію та підвищити соціальні стандарти для пенсіонерів. 2026 року вона традиційно охоплює більшість отримувачів пенсій, однак принцип нарахування залишається індивідуальним.

Розмір підвищення визначається не фіксованою сумою, а залежить від низки показників: страхового стажу, рівня офіційної заробітної плати, індивідуального коефіцієнта заробітку, а також наявності додаткових надбавок. Йдеться, зокрема, про доплати за вік, інвалідність, понаднормовий стаж чи статус учасника бойових дій.

Водночас юристи звертають увагу, що автоматичний перерахунок, який здійснює Пенсійний фонд, не завжди гарантує повну коректність нарахувань. Помилки можуть виникати через неповні дані про трудову діяльність, неточності в обліку стажу або відсутність інформації про окремі періоди роботи, особливо якщо людина працювала за кордоном чи має складну трудову історію.

Саме тому пенсіонерам рекомендують самостійно перевіряти результати індексації через електронний кабінет Пенсійного фонду або звертатися до сервісних центрів. Контроль з боку отримувача виплат дозволяє вчасно виявити можливі розбіжності, подати звернення та уникнути втрати частини належних коштів.

Особливу увагу до перевірки радять приділити тим, хто отримує кілька видів доплат або має нестандартний страховий стаж, адже саме в таких випадках ризик неточностей є найвищим.

До слова, також в Україні запроваджено обов’язкову ідентифікацію для окремих категорій пенсіонерів — ВПО, осіб на окупованих територіях і тих, хто тривалий час перебуває за кордоном. Це потрібно для підтвердження права на отримання виплат і запобігання зловживанням.

Пройти перевірку необхідно до 1 квітня. У разі невиконання вимоги або відсутності декларації про неотримання пенсії від РФ виплати можуть призупинити.

Ідентифікацію можна пройти онлайн через відеозв’язок, у сервісному центрі ПФУ або за допомогою електронного підпису. Для громадян за кордоном передбачена можливість підтвердження через консульські установи.