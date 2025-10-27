Українці стали менше пити пива / © Unsplash

Продажі пива в Україні 2025 року впали на 20%. Експерти пояснюють таке явище поганим сезоном, війною та зниженням доходів громадян.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

За словами експертів, 2025 рік став одним із найскладніших для пивоварної галузі України. Найбільше постраждав сегмент розливного пива, тоді як продажі пляшкового скоротилися ще сильніше.

«Сезону фактично не було», — зізнається СЕО мережі «Львівські крани» Олексій Житкевич.

Його мережа, що налічує вісім закладів у Львові, зазнала суттєвого падіння трафіку та обсягів продажів.

«Ми змушені були оптимізувати витрати і переглянути бізнес-модель, адже споживання помітно впало навіть у літні місяці», — каже він.

Чому українці стали менше пити

Експерти ринку пояснюють, що скорочення попиту пов’язане одразу з кількома чинниками. Передусім, зміною поведінки споживачів. За даними опитування, що наводить видання, майже 60% українців споживають пиво, але регулярних покупців стало менше — лише близько 30%.

Також серед факторів зниження покупної спроможності є фінансовий тиск. Зростання вартості продуктів, комунальних послуг і пального змушує українців відмовлятися від «необов’язкових» витрат, зокрема на алкоголь.

Значна частина чоловічої аудиторії — основної групи споживачів пива — перебуває на фронті або виїхала з країни.

Зниження попиту у сфері HoReCa. Літній сезон, який традиційно рятував продажі пива, 2025-го фактично не відбувся через економічну невизначеність та скорочення туристичних потоків.

Наступного, 2026 року, ринок очікує часткового відновлення. Однак швидкого повернення до докризових обсягів експерти не прогнозують.

За словами аналітиків, вирішальними стануть стабілізація економіки, купівельна спроможність населення та пом’якшення військових ризиків.

Тим часом оновлений глобальний рейтинг цін на пиво показав, що вартість півлітрової пляшки вітчизняного напою залежно від міста може відрізнятися майже вшестеро.

Також стало відомо, що ціни на головний соціальний продукт українців, а саме, хліб й далі зростають, і в магазинах покупці вже помічають інші цінники.