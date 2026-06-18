ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
3 хв

Українці в Італії можуть отримати нові виплати на дітей: як зареєструватися

В Італії спростили доступ до дитячих виплат Assegno Unico для українських біженців. INPS скасувала вимогу дворічної резиденції, тож подати заявку можна вже з першого місяця проживання. Розмір допомоги залежить від доходу родини та кількості дітей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Виплати на дітей для українців в Італії

Виплати на дітей для українців в Італії / © Unsplash

В Італії суттєво змінили виплати для українських біженців. Зокрема, були змінені виплати на дітей (Assegno Unico). У країні скасували вимогу щодо осідлості — двох років безперервного проживання в Італії, тому програма виплат стала доступнішою для українців.

Про це розповіла експертка з питань імміграційного супроводу в Італії Олександра Калапач.

Українські біженці в Італії можуть спрощено отримувати виплати на дітей

Тепер українські біженці з першого місяця резиденції в Італії можуть подавати заявки на виплату допомоги на дітей. Таке рішення ухвалив Національний інститут соціального забезпечення (INPS).

«Відтепер спрощена процедура для отримання Assegno Unico, тому що INPS забрав з обов’язкових вимог два роки резиденції. Ці два роки резиденції заважали багатьом сім’ям зробити запит на цю допомогу на дітей», — каже Олександра.

Тепер допомогу на дітей видаватимуть з першого місяця резиденції в Італії.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Виплати залежать від рівня доходів родини за спеціальним сертифікатом ISEE, віку та кількості дітей. Що менший дохід у родини, то вищими будуть виплати на дітей.

Базовими є такі виплати на дітей в Італії:

  • Базова виплата на дитину до 17 років: від 58,30 євро до 203,80 євро на місяць.

  • Базова виплата на повнолітню дитину (18–21 рік): від 29,10 євро до 99,10 євро за умови, що дитина навчається, проходить стажування чи має офіційний статус безробітного/універсальної громадянської служби.

  • Надбавка на немовлят до 1 року: до базової суми допомоги додають 50%.

  • Надбавка за дитину з інвалідністю: до базової суми додається 99,10–122,30 євро залежно від діагнозу дитини.

  • Надбавка для багатодітних родин: надається, якщо у родині понад троє дітей, батьки офіційно працюють або мати є молодшою за 21 рік.

Як оформити допомогу на дітей в Італії

Державну допомогу в Італії не виплачують автоматично. По неї необхідно звернутися. Спершу потрібно звернутися до безкоштовного центру правової допомоги — Патронато і скласти декларацію про фінансовий стан родини.

Потім сформувати електронний запит на отримання Assegno Unico з реквізитами. Виплати надходитимуть щомісяця на італійський банківський рахунок або картку (IBAN). Рахунок має бути відкритим на одного з батьків дитини, який подає заяву.

Подати заявки на допомогу 2026 року потрібно до 30 червня. Якщо родина встигне це зробити, INPS зробить перерахунок і виплатить вам заборгованість із підвищенням з березня 2026 року. Якщо подати документи пізніше, виплати за пропущені місяці вам не повернуть.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Нагадаємо, чимало українців, які переїхали до Німеччини, розраховують на значно вищі заробітки, ніж в Україні. Проте на практиці більшість починає з мінімальної оплати праці, а роботодавці нерідко пропонують іноземним фахівцям менші гроші, ніж місцевим працівникам.

За словами блогерки Людмили Русіної, історії про надзвичайно високі доходи часто є міфом: за привабливими сумами зазвичай стоять складні умови, нічні зміни та понаднормова робота, яка знижує реальну вартість відпрацьованої години.

Попри завищені очікування, навіть мінімальна місячна зарплата в Німеччині, яка до сплати податків становить близько 2400 євро, дозволяє забезпечити базові потреби. Більшість мігрантів на невисокооплачуваних посадах може дозволити собі стабільне та доволі комфортне життя, хоча й без «захмарних» прибутків.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie