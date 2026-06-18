Українці в Італії можуть отримати нові виплати на дітей: як зареєструватися

Виплати на дітей для українців в Італії / © Unsplash

Реклама

В Італії суттєво змінили виплати для українських біженців. Зокрема, були змінені виплати на дітей (Assegno Unico). У країні скасували вимогу щодо осідлості — двох років безперервного проживання в Італії, тому програма виплат стала доступнішою для українців.

Про це розповіла експертка з питань імміграційного супроводу в Італії Олександра Калапач.

Українські біженці в Італії можуть спрощено отримувати виплати на дітей

Тепер українські біженці з першого місяця резиденції в Італії можуть подавати заявки на виплату допомоги на дітей. Таке рішення ухвалив Національний інститут соціального забезпечення (INPS).

Реклама

«Відтепер спрощена процедура для отримання Assegno Unico, тому що INPS забрав з обов’язкових вимог два роки резиденції. Ці два роки резиденції заважали багатьом сім’ям зробити запит на цю допомогу на дітей», — каже Олександра.

Тепер допомогу на дітей видаватимуть з першого місяця резиденції в Італії.

Розмір допомоги розраховується індивідуально. Виплати залежать від рівня доходів родини за спеціальним сертифікатом ISEE, віку та кількості дітей. Що менший дохід у родини, то вищими будуть виплати на дітей.

Базовими є такі виплати на дітей в Італії:

Реклама

Базова виплата на дитину до 17 років: від 58,30 євро до 203,80 євро на місяць.

Базова виплата на повнолітню дитину (18–21 рік): від 29,10 євро до 99,10 євро за умови, що дитина навчається, проходить стажування чи має офіційний статус безробітного/універсальної громадянської служби.

Надбавка на немовлят до 1 року: до базової суми допомоги додають 50%.

Надбавка за дитину з інвалідністю: до базової суми додається 99,10–122,30 євро залежно від діагнозу дитини.

Надбавка для багатодітних родин: надається, якщо у родині понад троє дітей, батьки офіційно працюють або мати є молодшою за 21 рік.

Як оформити допомогу на дітей в Італії

Державну допомогу в Італії не виплачують автоматично. По неї необхідно звернутися. Спершу потрібно звернутися до безкоштовного центру правової допомоги — Патронато і скласти декларацію про фінансовий стан родини.

Потім сформувати електронний запит на отримання Assegno Unico з реквізитами. Виплати надходитимуть щомісяця на італійський банківський рахунок або картку (IBAN). Рахунок має бути відкритим на одного з батьків дитини, який подає заяву.

Подати заявки на допомогу 2026 року потрібно до 30 червня. Якщо родина встигне це зробити, INPS зробить перерахунок і виплатить вам заборгованість із підвищенням з березня 2026 року. Якщо подати документи пізніше, виплати за пропущені місяці вам не повернуть.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Нагадаємо, чимало українців, які переїхали до Німеччини, розраховують на значно вищі заробітки, ніж в Україні. Проте на практиці більшість починає з мінімальної оплати праці, а роботодавці нерідко пропонують іноземним фахівцям менші гроші, ніж місцевим працівникам.

Реклама

За словами блогерки Людмили Русіної, історії про надзвичайно високі доходи часто є міфом: за привабливими сумами зазвичай стоять складні умови, нічні зміни та понаднормова робота, яка знижує реальну вартість відпрацьованої години.

Попри завищені очікування, навіть мінімальна місячна зарплата в Німеччині, яка до сплати податків становить близько 2400 євро, дозволяє забезпечити базові потреби. Більшість мігрантів на невисокооплачуваних посадах може дозволити собі стабільне та доволі комфортне життя, хоча й без «захмарних» прибутків.

Новини партнерів