Українці вже сплатили понад 4 млрд грн податку на нерухомість: де найбільше

Українці мають сплатити податки за своє житло

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За перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначається, що сума сплаченого податку від початку року на 17,8% більше, ніж торік. У січні — квітні 2024 року сплатили 3,67 млрд грн.

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Де сплатили найбільше:

Київ — 911,6 млн грн

Київська область — 434,5 млн грн

Дніпропетровська — 428 млн грн

Львівська — 408,6 млн грн

Нагадаємо, українцям до 1 липня 2025 року надішлють квитанції з повідомленням про необхідність сплатити податок на нерухомість. Платню треба здійснити власниками великих квартир і будинків.

За які квадратні метри доведеться сплачувати податок на нерухомість

Податок на нерухомість розраховується для фізичних осіб за площу, що перевищує такі ліміти:

60 м² — для квартир

120 м² — для будинків

180 м² — якщо у вас одночасно є і квартира, і будинок

Якщо площа вашої нерухомості перевищує ці показники, доведеться платити податок за «зайві» квадратні метри.

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Які об’єкти оподатковуються

Під оподаткування підпадають житлова та нежитлова нерухомість. Тобто це можуть бути квартири, приватні будинки, дачі, а також нежитлові приміщення — магазини, склади, офіси. Однак є і винятки: не треба платити за об’єкти, що належать державі, дитячі будинки, релігійні установи.

Що буде, якщо не сплатити податок вчасно

Податкова не буде телефонувати й нагадувати. Якщо ви не сплатите податок у встановлений термін (60 днів від моменту отримання квитанції), нарахується штраф:

10% суми — якщо запізнилися на строк до 30 днів

20% — якщо понад 30 днів

А якщо не сплачувати надто довго, можуть застосувати стягнення через суд.

Звільнені від податку на нерухомість власники житла чи будинків меншої зазначеної площі, а також ті громадяни, житло яких було зруйноване або виявилося непридатним для проживання внаслідок воєнних дій чи перебуває зараз на території активних воєнних дій чи тимчасово окупованої території.

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