Українці за кордоном ризикують втратити пенсії: у ПФУ розповіли, як цього уникнути

Як не втратити українську пенсію за кордоном

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Українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть втратити українську пенсію. Це може статися за умови, якщо вони не виконують правил ідентифікації та не витрачають кошти з картки, на яку нараховується пенсія. Як не втратити українську пенсію за кордоном?

У Пенсійному фонді нагадали, що потрібно зробити, аби продовжувати отримувати виплати.

Як не втратити українську пенсію за кордоном

Українські пенсіонери, які з початку повномасштабної війни чи іншого періоду живуть за кордоном, повинні періодично проходити фізичну ідентифікацію. Цей процес підтверджує, що з громадянином України нічого не сталося і він живий.

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Тим українцям за кордоном, які проходили фізичну ідентифікацію 2025 року, цьогоріч також потрібно її пройти.

Фізичну ідентифікацію пенсіонерам, які живуть за кордоном, потрібно буде проходити щорічно. Якщо ви проходите ідентифікацію 2026 року, це означає, що у 2027 році вам продовжать виплачувати пенсію.

Ідентифікація 2025 року була потрібною для виплати пенсій у поточному році.

Українські пенсіонери за кордоном, аби не втратити пенсію, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року.

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За законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, лише за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

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Нагадаємо, що українські пенсіонери, які не працюють і самостійно утримують дітей чи онуків віком до 18 років, мають право на щомісячну надбавку до пенсії (за віком, інвалідністю або вислугою років) у розмірі 150 грн на кожну дитину.

Головна умова — на дитину не повинні оформлюватися інші державні соціальні виплати чи пенсії. Якщо пенсіонер працевлаштовується або відкриває ФОП, виплату скасовують, а про зміну статусу необхідно обов’язково повідомити Пенсійний фонд, інакше зайві кошти доведеться повернути.

Для оформлення цієї доплати потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із заявою. До неї необхідно додати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, свідоцтво про народження дитини, а також довідку з місця проживання, яка підтверджує перебування неповнолітнього на утриманні пенсіонера.

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Українські пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати щомісячну надбавку на догляд у розмірі 40% від прожиткового мінімуму (у 2026 році це 1038 гривень).

Ця виплата призначається самотнім літнім людям, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати, і потребують постійного стороннього догляду. На відміну від автоматичної вікової доплати у розмірі 570 гривень, яка нараховується усім особам віком 80+, надбавку на догляд потрібно оформлювати самостійно.

Для оформлення цієї допомоги пенсіонеру необхідно пройти медичне обстеження та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії. Після цього слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою, додавши паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок ЛКК, декларацію про доходи та, за потреби, документи, що підтверджують самостійне проживання.

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