Українці зможуть купити ліки за рахунок держави вже від 1 липня: як це працюватиме
В Україні від 1 липня розширюють програму «Доступні ліки». До переліку увійдуть усі доступні в країні препарати для лікування серця.
Програму «Доступні ліки» в Україні від 1 липня планують суттєво розширити. До переліку додадуть значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, які наразі доступні на українському ринку.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами доповіді міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Скільки людей скористалися програмою?
За словами очільниці уряду, розширення програми є критично важливим, оскільки серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в країні. Щорічно понад 800 тисяч українців отримують діагноз ішемічної хвороби серця, а майже 50 тисяч стикаються з інфарктом.
«Програма „Доступні ліки“ — ключовий інструмент підтримки. Нею вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках. У програмі вже 748 позицій, найбільший попит — на препарати для серцево-судинних захворювань. Для багатьох людей це щоденне лікування, тому важливо, щоб воно було доступним і безоплатним», — наголосила Юлія Свириденко.
Як отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки»
Отримати медикаменти пацієнти зможуть безоплатно або з невеликою доплатою за умови наявності електронного рецепта. У другому півріччі програма включатиме всі необхідні речовини для амбулаторного лікування відповідно до медичних протоколів.
Прем’єр-міністерка вже доручила Міністерству охорони здоров’я провести консультації з учасниками фармацевтичного ринку та підготувати всі необхідні рішення для запуску оновленої програми у визначений термін.
