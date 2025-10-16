Українці зможуть отримати 6500 грн у межах допомоги "Тепла зима": хто має право

Гроші / © Unsplash

Кабінет міністрів України готує одноразову грошову допомогу в розмірі 6500 грн для соціально вразливих категорій населення. Виплати відбуватимуться в межах державної програми «Тепла зима», яка стартує напередодні опалювального сезону 2025-2026 років.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду.

Загалом фінансову підтримку отримають понад 660 тис. українців, а загальний обсяг фінансування становитиме 4,3 млрд грн із державного бюджету.

Хто має право на виплати за програмою «Тепла зима»?

Згідно з документом, виплати у розмірі 6500 грн надаватимуться окремим категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період, зокрема:

дітям із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;

людям з інвалідністю І групи серед ВПО — 12 800 осіб;

одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;

дітям під опікою чи піклуванням — 40 900 осіб;

дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях — 1000 осіб;

дітям із малозабезпечених сімей — 335 863 особи.

Як можна буде отримати гроші?

Виплати 6500 грн здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених для Міністерства соціальної політики на програми соціального захисту. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну «Дія.Картку».

Отриману суму можна буде використати протягом 180 днів від моменту зарахування.

Наразі проєкт постанови Кабміну перебуває на етапі громадського обговорення.

Нагадаємо, торік уряд запровадив виплати 6500 грн на кожну дитину в межах програми «Тепла зима». На той час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кошти у грудні 2024 року отримають малозабезпечені родини, а також сім’ї ВПО, які мають дітей або дорослих з інвалідністю І групи. Виплати були призначені на купівлю теплого одягу та взуття.