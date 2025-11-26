Українці зможуть отримати ваучер на житло: яка сума і хто має право

Житло / © ТСН.ua

Україна запускає новий напрям програми «єВідновлення», який дозволить громадянам, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), отримати ваучер у розмірі 2 млн грн для купівлі нового житла. Подання заявок стартує 1 грудня через застосунок «Дія».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Як подати заявку на ваучер для купівлі житла?

Старт подання заявок для отримання ваучерів у 2 млн грн для купівлі нового житла — 1 грудня. На початковому етапі оформити заявку можна буде лише через застосунок «Дія». Пізніше до процесу підключать Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) та нотаріальні установи.

Розгляд звернень проводитимуть спеціальні комісії за адресою фактичного проживання заявника, вказаною у його довідці внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Хто може претендувати?

Цей новий напрям програми «єВідновлення» створений для людей, які втратили житло не через руйнування, а через окупацію. Оскільки перевірити стан таких квартир чи будинків неможливо, довідки про руйнування або фото підтвердження не вимагатимуть — достатньо зазначити дані про житло у заявці.

Водночас заявників ретельно перевірятимуть: необхідно мати статус ВПО з ТОТ, а для отримання пріоритету — статус учасника бойових дій (УБД) або інвалідність, пов’язану з війною.

Податися зможуть лише ті, хто:

не володіє іншим житлом на контрольованій території України;

раніше не отримував державної підтримки на купівлю житла;

має чинну реєстрацію ВПО з тимчасово окупованих територій.

Умови програми

Мета ініціативи — допомогти людям почати життя заново, навіть якщо повернення додому наразі неможливе. Держава даватиме електронний ваучер на 2 млн грн, який діятиме як цифровий документ. Гроші заявникам не видаватимуть — вони надходитимуть безпосередньо продавцю житла через офіційні реєстри.

До слова, раніше у листопаді Держдума Росії підтримала законопроєкт, який фактично дозволяє конфіскацію житла українців, які виїхали з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Документ прописує механізм передавання житла, що має «ознаки безгосподарного майна», іншим людям або окупаційній владі.