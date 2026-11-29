Генератор (ілюстративне фото) / © facebook.com/dror.eydar

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Малі підприємці в Україні зможуть отримати до 30 тисяч гривень державної допомоги на енергообладнання, щоб продовжувати роботу навіть під час відключень електроенергії.

Про це повідомив Сергій Корецький.

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Кошти можна використати на придбання генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги, а також на їх встановлення.

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Хто зможе отримати гроші

Програма передбачає підтримку фізичних осіб-підприємців (ФОП) і товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Для отримання допомоги бізнес має відповідати таким умовам:

Бути зареєстрованим до 1 квітня 2026 року.

Мати не більше 10 працівників.

Не мати заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Як оформити допомогу через Дію

Подати заявку можна буде через портал Дія, обравши послугу «Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість».

Відповідність підприємства умовам державної програми перевірятиметься автоматично.

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В уряді наголошують, що навіть за обмежених фінансових ресурсів продовжують шукати можливості для підтримки бізнесу. Адже його стабільна робота забезпечує надходження до бюджету, з якого, зокрема, фінансується оборона країни.

В Україні можуть змінити правила роботи бізнесу під час тривог

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала перегляд обмежень на роботу бізнесу під час так званої «жовтої» повітряної тривоги. За відповідну постанову проголосували 302 депутати.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, підприємцям пропонують дозволити самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу, а працівникам — чи йти до укриття.

Водночас чинні обмеження поки залишаються в силі. Для їх зміни необхідне окреме рішення Кабміну.

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Удари по енергетиці: останні новини

Нагадаємо, за минулий тиждень Росія атакувала Україну понад 1960 ударними безпілотниками, більш ніж 1600 керованими авіабомбами та вісьмома ракетами. Як повідомив президент Володимир Зеленський, окупанти намагаються скористатися похолоданням і посилюють удари по енергетиці, зокрема підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині.

Водночас росіяни атакували житлові будинки. У ніч проти 29 листопада в Одесі дрон влучив у багатоповерхівку, загинула жінка. У Запоріжжі внаслідок удару керованими авіабомбами по житловому кварталу загинула мати 14-річної дівчинки, яку рятувальники дістали з-під завалів. Ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Зеленський наголосив на необхідності посилення української ППО та залучення додаткової міжнародної допомоги для захисту населення.

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