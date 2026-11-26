Лічильник / © ТСН

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В Україні від неділі, 29 листопада, розпочинається період передавання показників лічильників електроенергії. Побутові споживачі матимуть п'ять днів, щоб повідомити актуальні дані та уникнути неточностей у нарахуваннях.

Як нагадують оператори систем розподілу електроенергії, передати показники потрібно до 3 грудня включно, пише портал “На Пенсії”.

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Традиційно їх приймають за два дні до завершення розрахункового місяця та протягом перших трьох днів наступного. Усі показники, передані від 29 листопада до 3 грудня, зараховуватимуть станом на 1 грудня.

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Це дозволяє правильно визначити обсяг використаної електроенергії та сформувати рахунок за фактичне споживання.

Як передати показники за світло

Повідомити дані лічильника можна дистанційно, не відвідуючи обленерго. Для цього доступні особисті кабінети на сайтах операторів, мобільні застосунки, офіційні чат-боти у Viber і Telegram, а також контакт-центри.

Деякі оператори приймають показники через SMS. У такому разі потрібно дотримуватися визначеного формату повідомлення, зазвичай зазначаючи номер особового рахунку та поточний показник.

Що буде, якщо не встигнути до 3 грудня

Якщо споживач пропустить встановлений термін, обсяг використаної за листопад електроенергії можуть визначити за середньодобовим споживанням.

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У результаті сума в платіжці може виявитися як більшою, так і меншою за фактичну. Перерахунок проведуть після отримання наступних актуальних показників.

Що потрібно знати власникам двозонних лічильників

Тим, хто користується двозонними електролічильниками, необхідно окремо передавати денні та нічні показники.

На дисплеї вони можуть позначатися кодами «1.8.1» і «1.8.2», «Т1» і «Т2» або іншими символами залежно від моделі приладу.

Правильне зазначення тарифних зон важливе для розрахунку вартості електроенергії, адже споживання вночі, від 23:00 до 07:00, оплачується за зниженим тарифом.

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Коли передавати показники за газ

Водночас українцям нагадують, що для природного газу діють інші терміни. Показники газових лічильників необхідно передавати щомісяця від 1 до 5 числа.

Крім того, від 28 листопада «Нафтогаз» оновлює онлайн-сервіси для приймання показників. Тож у грудні споживачам варто звернути увагу на зміни в роботі цифрових платформ компанії.

«Нафтогаз» змінює правила передавання показників лічильників

Водночас від 28 листопада 2026 року «Нафтогаз» припиняє приймати показники газових лічильників через особистий кабінет my.gas.ua та спеціальну онлайн-форму. Як повідомляє консультаційний центр «ГазПравда», зміни стосуються лише сервісів постачальника і не впливають на роботу операторів газорозподільних мереж.

Відтепер споживачам потрібно передавати дані безпосередньо своєму оператору ГРМ — через особистий кабінет, телефон, чат-бот, електронну пошту або інші доступні сервіси, зокрема застосунок КУБ.

Терміни залишаються незмінними: показники газових лічильників необхідно подавати щомісяця від 1 до 5 числа. Найближчий період триватиме від 1 до 5 грудня включно.

Якщо не передати дані вчасно, споживання можуть розрахувати за плановими середньомісячними показниками, через що сума в платіжці відрізнятиметься від фактичної. Водночас подавати показники потрібно навіть тоді, коли газом протягом місяця не користувалися.

До слова, від 1 грудня клієнти «Нафтогазу» (а це близько 98% побутових споживачів) платитимуть за газ фіксовані 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Цей річний тариф діє до 30 квітня 2027 року включно і не впливає на нарахування пільг чи субсидій. Оплачувати фактично спожитий обсяг потрібно щомісяця до 25 числа наступного місяця.

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