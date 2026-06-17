Українцям доплатять до пенсії майже 1300 грн: хто саме зможе отримати надбавку

Гроші. / © Національний банк України

Реклама

Українські пенсіонери можуть збільшити розмір щомісячних виплат завдяки надбавкам та доплатам, які передбачені за певних життєвих обставин. 2026-го окремі категорії громадян мають право на додаткову суму до пенсії - 1 290 грн.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Зазначається, що право на надбавку мають пенсіонери, які утримують непрацездатних членів родини. Йдеться про осіб, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності, але не працюють.

Реклама

Надбавку нараховують непрацюючим пенсіонерам із числа військовослужбовців (крім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, якщо вони утримують непрацездатних членів сім’ї.

Претендувати на додаткову суму можна за умови, що у рідних на утриманні:

відсутня звичайна пенсія;

немає соціальної допомоги позбавленим права на пенсію;

відсутні соціальні виплати для осіб з інвалідністю;

немає допомоги особам з інвалідністю з дитинства/дітям з інвалідністю;

відсутня допомога для дітей (для самотніх матерів).

«Надбавка призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність», — йдеться в роз’ясненні.

Таким чином зараз розмір доплати становить 1 297 грн, адже прожитковий мінімум зріс від 2 361 грн до 2 595 грн.

Реклама

Як оформити таку надбавку

Для оформлення надбавки необхідно подати пакет документів:

паспорт,

ідентифікаційний код,

підтвердження родинних зв’язків (паспорт/про шлюб, судове рішення/свідоцтво про народження);

довідки про утримання та спільне проживання,

документи про відсутність трудової діяльності,

документ з підтвердженням факту відсутності в особи роботи/діяльності, що може давати дохід, і несення військової служби.

Пенсія в Україні — останні новини

Від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Доплата буде різною, залежною від віку. Звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення таких виплат не потрібно.

Також у липні дехто з українців може отримувати пенсію у розмірі 16 500 грн. Йдеться про окремих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким через катастрофу встановили інвалідність.

Окрім того, період догляду за дитиною може впливати не лише на загальний страховий стаж, а й на право виходу на пенсію. До стажу зараховується відпустка для догляду за дитиною до трьох років, якщо працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем.

Реклама

Новини партнерів