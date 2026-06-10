Українцям доведеться заплатити за квартири й будинки: кого торкнеться податок 2026 року

Податок на нерухомість

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В Україні власники квартир, будинків та іншої нерухомості щороку сплачують податок на нерухоме майно. Для великих об’єктів також передбачений додатковий платіж, який часто називають “податком на розкіш”.

Про це йдеться у статті 266.7.1 Податкового кодексу України.

Йдеться про житло, площа якого перевищує встановлені законом ліміти. У 2026 році додатковий платіж застосовується до:

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квартир площею понад 300 кв. м;

будинків площею понад 500 кв. м.

Якщо житло перевищує ці норми, власник має сплатити додатково 25 000 грн за кожен такий об’єкт або його частку. Ця сума нараховується окремо від основного податку на нерухомість, який розраховують за “зайві” квадратні метри.

У разі прострочення сплати податку може нараховуватися штраф — 10% або 20% від суми боргу, залежно від терміну затримки.

Водночас не всі українці повинні платити податок на нерухомість. Пільга діє для житла, площа якого не перевищує мінімальні норми:

до 60 кв. м — для квартири;

до 120 кв. м — для будинку;

до 180 кв. м — для кількох об’єктів нерухомості.

Також податок можуть не сплачувати власники житла, яке розташоване в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

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Окремі пільги можуть надаватися пенсіонерам, учасникам бойових дій та людям з інвалідністю, але це залежить від рішення місцевої ради.

Щоб скористатися пільгою, власнику потрібно подати підтверджувальні документи. Це може бути витяг із реєстру нерухомості, пенсійне посвідчення, довідка про інвалідність або інші документи залежно від підстави для звільнення від сплати.

Якщо площа нерухомості не перевищує встановлені норми, власнику нічого робити не потрібно. У такому разі податкове повідомлення-рішення не надсилають, а зобов’язання зі сплати податку не виникає.

Нагадаємо, на власників нерухомості чекають великі штрафи за оренду «в чорну». Таким чином влада хоче вивести ринок оренди з тіні.

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