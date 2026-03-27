Українцям дозволили не платити один із податків: про що йдеться

Українцям дозволили не платити податок на землю

В Україні право власності або постійного користування землею зазвичай означає обов’язок сплачувати земельний податок. Водночас податкове законодавство робить виняток для вразливих груп.

Про це повідомляє «Земельний фонд України».

Зокрема, йдеться про ділянки, де тривають бойові дії або які забруднені мінами.

Для звільнення від виплат підходять землі, які:

перебувають на територіях активних бойових дій або в окупації (згідно з переліком Мінреінтеграції)

визнані непридатними через потенційне замінування

офіційно передані на консервацію

Для фізичних осіб податкова зазвичай проводить перерахунок автоматично, базуючись на реєстрах. Проте, якщо вам усе ж прийшло нарахування, не варто чекати — краще самостійно звернутися до ДПС із документами.

Юридичні особи мають самостійно відобразити ці пільги у своїх податкових деклараціях.

Сплата податків в Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що 2026 року українським власникам нерухомості варто готуватися до збільшення податкових платежів. Хоча сама відсоткова ставка податку не зазнала змін, підсумкова сума в квитанціях зросте через підвищення мінімальної заробітної плати.

Крім того, Державна податкова служба України отримає дані про доходи ФОПів від цифрових платформ, таких як OLX, «Нова пошта» та інших іноземних сервісів. «Під приціл» потраплять ті, хто веде бізнес-діяльність онлайн. Саме завдяки таким джерелам фіскальні органи можуть відстежувати фінансову активність користувачів і виявляти доходи, які не були задекларовані.