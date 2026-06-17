Українцям готують зміни у доходах: що передбачає нова Бюджетна декларація

Зарплати зростуть, інфляція сповільниться / © ТСН.ua

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Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка визначає основні параметри державної фінансової політики на найближчі роки. Йдеться про підвищення зарплат, соцпідтримки громадян тощо.

Про це стало відомо від премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Документ передбачає поступове підвищення соціальних стандартів. Зокрема, 2027 року мінімальна заробітна плата має зростати темпами, які випереджатимуть інфляцію.

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Також планується щорічне збільшення прожиткового мінімуму. Упродовж 2027–2029 років його підвищуватимуть на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти.

Підтримка ветеранів та громадян, які постраждали від війни

Окремим напрямом бюджетної політики залишиться підтримка ветеранів, людей, які постраждали через російську агресію, а також заходи для повернення вимушених мігрантів та відновлення людського потенціалу країни.

Уряд зазначає, що Бюджетна декларація була погоджена з міжнародними партнерами та враховує зобов’язання України у межах програм зовнішньої фінансової допомоги.

Розрахунки базуються на основному сценарії, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас у документі закладений і варіант розвитку подій на випадок продовження активних бойових дій.

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За прогнозами уряду, економіка України має прискорити темпи зростання.

Уряд очікує збільшення реального ВВП на 4,5% 2027 року, 5,3% — 2028-го та 6,7% — 2029-го.

Середня зарплата: якою буде сума

Середня зарплата, за прогнозом, може зрости з 35 010 грн до 44 083 грн. Водночас рівень інфляції планують знизити з 8,9% до 5,1%.

В уряді заявили, що нова Бюджетна декларація має стати основою для макроекономічної стабільності та подальшого відновлення економіки України.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що уряд розробив фінансову стратегію, яка враховує варіанти завершення або продовження війни.

Стаи відомі прогнози щодо курсу долара, зростання мінімальної зарплати та інших ключових показників.

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