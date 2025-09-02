Українцям, які отримують пенсію на картку, можуть заблокувати рахунок: кого це стосується

Пенсійне посвідчення

Більшість українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати на банківські картки та іноді не користуються ними, накопичуючи кошти. Однак така стратегія може призвести до тимчасової блокування рахунку.

Про це пише видання На пенсії.

Причини блокування

Відсутність руху коштів протягом шести місяців. Це стосується:

зняття готівки;

оплати покупок онлайн чи офлайн;

переказу коштів на інші рахунки.

У разі блокування пенсійні виплати тимчасово припиняються.

Несвоєчасне проходження обов’язкової ідентифікації. Ця процедура підтверджує, що пенсію отримує саме визначена особа.

Як відновити виплати

Пенсію можна поновити, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Виплати відновлюють протягом десяти робочих днів після звернення.

Процедура ідентифікації

Цього року її потрібно пройти до 31 грудня одним із зручних способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференції після подання заявки через вебпортал;

у дипломатичному представництві України за кордоном із подальшим надсиланням підтверджуючих документів поштою.

Окремі категорії пенсіонерів повинні пройти ідентифікацію до 1 жовтня:

пенсіонери, які отримують виплати і постійно проживають на тимчасово окупованих територіях;

українці, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати пенсійні виплати;

особи, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не стали на облік як внутрішньо переміщені особи.

Ці правила передбачені статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якою буде пенсія, якщо стаж роботи 20 років, а також, як формується ваша пенсія і що впливає на розмір.