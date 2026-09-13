Українцям хочуть підвищити ПДВ: на що можуть витрачати ці гроші

Українцям хочуть підвищити податки / © ТСН.ua

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Кабінет Міністрів опрацьовує ініціативу щодо підвищення податку на додану вартість з нинішніх 20% до 21%. Отримані гроші хочуть спрямувати на формування спеціального страхового фонду, який надаватиме фінансову підтримку підприємствам для відбудови після ворожих обстрілів.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив очільник Міністерства економіки та довкілля Олександр Кравченко.

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Згідно з задумом урядовців, новий фонд покриватиме так званий «перший збиток». Гранична сума виплат сягатиме 10 мільйонів доларів у розрахунку на юридичну особу або групу компаній.

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«Логіка — ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків. Але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови. Щоб були кошти, щоб швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти. І якомога швидше повернутися до роботи», — заявив Кравченко.

Вартість страхового поліса для українських підприємців становитиме 2% від розміру покриття в межах визначеного ліміту. Всього до фонду планують залучити від 2 до 3 мільярдів доларів, причому як мінімум половину цієї суми розраховують отримати за сприяння міжнародних партнерів.

У разі успішного пошуку необхідних ресурсів механізм компенсацій може запрацювати вже з 1 січня 2027 року.

Оскільки в українському бюджеті наразі немає вільних коштів на таку ініціативу, найімовірнішим шляхом розв’язання проблеми бачать саме збільшення податку для українців.

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«І з різних варіантів фінансування один із найбільш реалістичних, який ми розглядаємо зараз, — це підвищення ПДВ. Чому? Бо якщо ми дивимося на механізми фінансування страхового фонду з погляду масштабу ресурсу, адміністрування цього ресурсу і швидкості наповнення — сьогодні це єдине рішення, яке дозволяє швидко мобілізувати мінімально необхідні кошти, щоб український бізнес вистояв під інтенсивними обстрілами ворога цієї зими», — каже Кравченко.

За концепцією Мінекономіки, додатковий 1% від сплаченого ПДВ перераховуватимуть безпосередньо до страхового фонду.

«Дискусія з міжнародними партнерами займає час. І чим серйозніша позиція української сторони, готовність співфінансувати, тим більший шанс залучити серйозні гроші міжнародних партнерів. Ідея полягає в тому, щоб повертати економічні активи до роботи», — заявив міністр.

Загальні ж збитки українського бізнесу від війни лише за поточний рік у Мінекономіки оцінюють у 10 мільярдів доларів.

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Податки в Україні: останні новини

Нагадаємо, Державна податкова служба оприлюднила план-графік, згідно з яким цьогоріч планово перевірить 1019 ФОП. До цього переліку потрапляють переважно громадяни з річним доходом понад 20 млн гривень. Проте аналіз минулорічної практики свідчить, що кількість позапланових інспекцій може перевищити ці цифри в 17 разів, оскільки торік при 1008 запланованих перевірках ДПС провела 16 769 позапланових візитів.

Опинитися під ризиком позапланової перевірки можуть і пересічні українці у разі надходження сигналів про порушення. Зокрема, податкова масово отримує дані від британської компанії Fenix International Ltd (платформа OnlyFans) про виплати українським авторам контенту. Закон зобов’язує громадян із додатковими доходами декларувати їх та сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору.

Крім цього, українці, які володіють просторими квартирами або будинками, мають щороку сплачувати додаткові 25 000 гривень податку за «зайві» квадратні метри. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області. Зазвичай для зменшення бази оподаткування діють «неоподатковувані метри»: 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для будинків та 180 кв. м за наявності обох типів житла.

Проте для нерухомості з великим метражем застосовується окрема фінансова норма. Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м, а будинку — 500 кв. м, сума нарахованого податку автоматично збільшується на 25 тисяч гривень за кожен такий об’єкт або його частку у власності.

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