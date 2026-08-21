Українцям хочуть видавати кредити на житло по-новому: хто платитиме менші відсотки

Сергій Корецький

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Уряд планує змінити правила державної програми «єОселя» та запровадити градацію відсоткової ставки залежно від кількості дітей у родині.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише «Обозреватель».

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З його слів, уряд дійсно розглядає створення «в тій чи іншій формі» механізму допомоги новонародженим дітям у майбутньому.

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Водночас прем’єр не зазначив, який саме інструмент може бути запроваджений, але запевнив, що вже найближчим часом його буде презентовано.

Прем’єр наголосив, що складна ситуація з демографією в Україні перебуває у фокусі його уряду. Тому для вирішення цієї проблеми вже заплановано декілька різних програм.

«Наприклад, в „єОселі“ найближчим часом будуть зменшені відсотки для дитину, потім на наступну дитину ще будуть менші«, –уточнив Корецький.

Крім того, діти українців зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), народжені не на тимчасово окупованій, а на підконтрольній Україні території, також зможуть отримати такий статус.

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Нагадаємо, в Україні змінили правила програми державного іпотечного кредитування «єОселя». Уряд ухвалив перелік нововведень, які покликані зробити умови гнучкішими, але водночас встановлюють чіткі рамки для площі нерухомості.

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