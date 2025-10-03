Українцям можуть суттєво збільшити допомогу з безробіття і її тривалість

Гроші / © УНІАН

Реклама

У Верховній Раді пропонують змінити правила надання допомоги з безробіття в умовах воєнного стану. Якщо законопроєкт ухвалять, максимальна допомога з безробіття суттєво зросте і громадяни зможуть довше отримувати виплати.

Відповідний законопроєкт №14096 зареєстрований Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Зміни у допомозі з безробіття — що передбачає законопроєкт

Тривалість виплати з безробіття планують збільшити від 90 до 180 днів, а для громадян передпенсійного віку залишити 360 днів.

Максимальний розмір допомоги може зрости до 150% від рівня мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Це дозволить забезпечити справедливіший розподіл, адже страхові внески у різних людей були різними.

Зауважимо, на сьогодні максимальна допомога з безробіття обмежена розміром мінімальної зарплати — 8000 грн. Мінімальна виплата становить 1500 грн для тих, хто не має страхового стажу, та 3600 грн для застрахованих осіб.

Реклама

Чому пропонують переглянути виплати?

На початку повномасштабної війни управління коштами Фонду соцстрахування передали уряду. Це, за словами авторів законопроєкту, призвело до фінансових дисбалансів: лише за два роки до бюджету вилучили 15 млрд грн страхових коштів.

Зараз значна частина фонду йде на гранти та компенсації роботодавцям, а на допомогу з безробіття передбачено лише 6,3 млрд грн (28% доходів).

Відновлення повноважень Фонду дозволить збалансованіше розподіляти видатки та посилити захист людей, які втратили роботу, переконані ініціатори.

До слова, у проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено підвищення мінімальної зарплати до 8647 грн від 1 січня. За даними нардепа Ярослава Железняка, проєкт також передбачає зростання середньої зарплати до 30 032 грн та встановлення прожиткового мінімуму на рівні 3209 грн на місяць.