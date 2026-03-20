Українцям можуть урізати зарплати без попередження: що відомо

Під час воєнного стану в Україні роботодавці можуть змінювати розмір заробітної плати без завчасного двомісячного попередження працівників. Це передбачено чинним трудовим законодавством.

Як пояснили фахівці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області, у мирний час діє норма статті 103 Кодексу законів про працю. Вона зобов’язує роботодавця повідомити працівника про погіршення умов оплати праці щонайменше за два місяці до змін.

Однак у період воєнного стану правила інші. Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець має повідомити працівника про зміну істотних умов праці або оплати не пізніше, ніж до моменту їх запровадження.

Тобто фактично попереджати за два місяці про зменшення зарплати зараз не потрібно — достатньо зробити це безпосередньо перед змінами.

Водночас працівникам радять уважно стежити за умовами трудового договору та офіційними повідомленнями від роботодавця.

Раніше ми розповідали, які цивільні вакансії з бронюванням від мобілізації пропонують в Україні.