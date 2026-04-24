Українцям можуть виплатити по 60 тисяч гривень: кому і за яких умов дадуть гроші

Нещасний випадок на виробництві — це будь-яка шкода здоров’ю, якої працівник зазнав під час виконання робочих завдань. Зазнати виробничої травми й отримати грошову допомогу може кожна застрахована особа, незалежно від того, наскільки небезпечною чи важкою є її посада.

Розмір виплати не є фіксованим для всіх. Як повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ), сума допомоги безпосередньо залежить від ступеня втрати професійної працездатності потерпілого.

«Цей показник встановлює медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) або експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи», — зазначають у відомстві.

Для розрахунку береться база у розмірі 7 мінімальних зарплат, встановлених на момент, коли у працівника виникло право на страхову виплату.

Скільки виплачують 2026 року

Ключовим фактором 2026 року є чергове підвищення соціальних стандартів. Від 1 квітня 2026 року мінімальна зарплата в Україні перебуває на рівні 8647 гривень. Це безпосередньо впливає на граничні розміри компенсацій.

Так, якщо фахівці встановлять, що працівник повністю (на 100%) втратив працездатність, сума одноразової компенсації становитиме 60 529 гривень. Якщо відсоток втрати працездатності менший, виплата розраховується пропорційно до встановленого ступеня.

Варто враховувати, що отримати максимальну суму вдається не завжди. Розслідування нещасного випадку має встановити не лише факт травмування, а й винуватців інциденту.

«Якщо розслідування з’ясує, що у травмі працівника винен не лише роботодавець, розмір виплати може зменшитися», — попереджають експерти.

Зокрема, якщо будуть встановлені факти порушення правил охорони праці самим потерпілим, розмір грошової допомоги можуть скоротити. За законом таке скорочення не може перевищувати 50% від початково нарахованої суми.

