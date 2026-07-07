Українцям нарахують доплати до пенсії у серпні: кому і скільки виплатять

Виплати

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У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Виплати призначені ветеранам війни, членам сімей загиблих захисників, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим категоріям громадян. Розмір допомоги становитиме від 450 до 3100 гривень.

Про це пишуть у Пенсійному фонді України.

Допомогу у розмірі 650 гривень виплатять:

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членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни та захисників України;

дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися повторно;

одному з подружжя померлого учасника війни, який не вступив у повторний шлюб;

самотнім дружинам і чоловікам померлих учасників бойових дій;

дружинам або чоловікам жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге.

Які ще суми передбачені

Одноразову допомогу у 450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, особи, яких примусово вивозили на роботи, а також окремі категорії дітей партизанів і підпільників.

Виплату у 1000 гривень призначено учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:

3100 гривень — особи з інвалідністю I групи;

2900 гривень — II групи;

2700 гривень — III групи.

Також 3100 гривень виплатять громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною.

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Як нарахують допомогу

У ПФУ пояснили, що більшості пенсіонерів кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією.

Водночас окремим категоріям громадян для отримання виплати необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Її можна подати через сервісний центр ПФУ, ЦНАП, поштою або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису.

У заяві потрібно зазначити особисті дані, ідентифікаційний код, реквізити документа, що підтверджує право на допомогу, а також банківський рахунок для перерахування коштів.

Пенсія в Україні — останні новини

В Україні учасники бойових дій щомісяця отримують надбавку до пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком. Розмір додаткової виплати — 647 грн на місяць. Крім цього, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують додаткову цільову допомогу — 40 гривень щомісяця.

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Зауважимо, від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Втім, законодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Пенсії не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.

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