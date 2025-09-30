Українцям не хочуть обмінювати купюри у 100 доларів 2003 року: в чому річ

100 доларів / © pexels.com

Частина українців стикається з проблемами під час обміну 100-доларових банкнот зразка 2003 року. За словами людей, обмінні пункти нерідко відмовляються приймати такі купюри або ж пропонують обмін за заниженим курсом, змушуючи фактично продавати валюту дешевше.

Про це повідомляє «Новини Live».

Причиною учасники ринку називають «вік» банкноти, адже їй уже понад 20 років. Водночас жодних законодавчих підстав для таких дій немає. В українському правовому полі немає норм, які дозволяли б обмежувати обіг доларів США залежно від року випуску, номіналу чи дизайну. Тож відмова в обміні, встановлення подвійного курсу чи додаткових комісій є незаконними.

У Національному банку України підтвердили: ці правила стосуються всіх банкнот долара США, випущених Федеральною резервною системою від 1914 року.

Разом із тим банки та обмінники можуть встановлювати власні внутрішні правила обслуговування. Якщо клієнт вважає дії установи неправомірними, він має право подати офіційну скаргу.

Законна відмова в обміні можлива лише тоді, коли купюра пошкоджена: має розриви, подряпини чи дірки, уражена пліснявою, забруднена більш ніж наполовину або викликає сумніви щодо автентичності й захисних елементів.

Що робити, якщо відмовляють в обміні 100 доларів?

Фахівці радять у подібних випадках звертатися насамперед до державних банків, де суворо дотримуються вимог НБУ і не застосовують сумнівних «власних правил».

Також експерти наголошують: краще не накопичувати долари старих років емісії, аби в майбутньому уникнути труднощів із їхнім обміном.

До слова, оскільки 100-доларова банкнота є однією з найпопулярніших для підробок, варто знати прості способи її перевірки. Основні ознаки справжніх доларів: якість паперу та друку, водяний знак, захисна стрічка.