Українцям обіцяють дешеву полуницю: скільки зараз коштує ягода та коли чекати на обвал цін

В Україні очікують сезон дешевої полуниці / © Pixabay

Реклама

Напередодні літнього сезону ціна полуниці в українських супермаркетах і на гуртових ринках виявилася відчутно нижчою порівняно з минулим роком. Експерти заспокоюють споживачів, що жодного дефіциту чи штучного ажіотажу на цю популярну ягоду найближчим часом точно не передбачається.

Яких цін на полуницю очікувати надалі, розповів аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка в коментарі Delo.ua.

Скільки коштує полуниця зараз

За словами фахівця, цьогоріч середня вартість кілограма ягоди в роздрібних мережах становить 277 гривень, що на 7–10% дешевше за торішні показники. Схожа приємна тенденція простежується і на гуртовому ринку «Шувар», де цінник впав від 237 до 200 гривень.

Реклама

Гопка пояснив, що наразі ринок залишається максимально збалансованим завдяки безперебійному імпорту з південноєвропейських країн. Також ситуації сприяє відсутність будь-яких логістичних чи погодних форс-мажорів на старті ягідного сезону.

Коли чекати на здешевлення полуниці

На полицях магазинів наразі переважає імпортна продукція, проте у продажу вже почали з’являтися перші невеликі партії української полуниці з закарпатських і південних теплиць. Суттєвої зміни цін варто очікувати вже в першій половині травня, коли пропозиція вітчизняної ягоди значно зросте.

«Збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення», — підкреслив аналітик.

Офіційні дані Мінфіну також підтверджують стрімке падіння вартості. Статистика свідчить, що лише за останній місяць середні ціни на полуницю в торговельних мережах знизилися майже на 40%.

Реклама

Нагадаємо, в Україні прогнозують значний стрибок цін на літні фрукти. Головною причиною стали температурні аномалії в лютому-квітні, які загрожують втратою понад половини врожаю.