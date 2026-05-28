Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили ціни на червень 2026 року. На ринку нині працюють 8 компаній, частина з яких пропонує лише річні тарифи, а частина — також місячні змінні пропозиції.

Про це повідомляє «Газ Правда».

Зокрема, чотири постачальники працюють винятково з річними контрактами, ще 4 компанії пропонують як річні, так і щомісячні тарифи.

Річні тарифи залишаються стабільними

Базові річні ціни в червні не змінилися і коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубічний метр.

Найнижчий тариф традиційно пропонує ГК «Нафтогаз України» — 7,96 грн/куб. м. Він діє щонайменше до 30 квітня 2027 року та є базовим для більшості побутових споживачів.

Місячні тарифи знизилися

Місячні (ринкові) пропозиції в червні знизилися порівняно з травнем. Їхня вартість коливається від 8,46 до 28,49 грн за кубометр залежно від постачальника.

Тарифи постачальників у червні 2026 року

ГК «Нафтогаз України» — 7,96 грн (річний тариф);

Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн;

Прикарпат Енерго Трейд — 7,98 грн;

Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн;

Львівенергозбут — 8,20 грн / 28,00 грн (місячний);

YASNO (Київ) — 8,46 грн / 8,46 грн;

YASNO (Дніпро) — 8,46 грн / 8,46 грн;

СвітлоГаз (Ритейл Сервіс) — 9,99 грн / 28,49 грн.

Близько 98% побутових споживачів, або понад 12 млн домогосподарств, користуються послугами ГК «Нафтогаз України», яка пропонує один із найнижчих річних тарифів на ринку.

