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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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244
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Українцям підсовують фальшиві гроші: які купюри найнебезпечніші

Найчастіше в Україні підробляють банкноти номіналом 500 гривень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рівень підробок гривні та іноземної валюти зріс

Рівень підробок гривні та іноземної валюти зріс / © Associated Press

Національний банк України оприлюднив статистику щодо підроблених банкнот. Одна з іноземних валют виявилася абсолютним «лідером» — її фальшиві купюри трапляються у кілька разів частіше, ніж інші.

За даними НБУ, абсолютним лідером серед підробок в Україні залишається долар США.

Водночас відрив від гривні — колосальний: доларові фальшивки виявляють усемеро частіше, ніж підроблені українські банкноти.

Основна маса фальшивих доларів — це купюри номіналом 100 доларів.

Українська національна валюта підробляється значно рідше. Серед гривневих банкнот найбільше «уваги» фальшивомонетників привертають купюри номіналом 500 гривень — саме вони лідирують у статистиці вилучених підробок.

Значно рідше трапляються фальшиві 200-гривневі та 1000-гривневі банкноти. Дрібні номінали — 20, 50, 100 гривень — підробляють в одиничних випадках, оскільки витрати на виготовлення якісної підробки часто перевищують потенційний «заробіток».

Як не стати жертвою

Національний банк нагадує: найнадійніший спосіб уберегтися від фальшивок — перевіряти банкноти на місці. Звертайте увагу на водяні знаки, захисну стрічку, рельєфні елементи та голограми. У разі сумнівів — зверніться до найближчого банку для експертизи.

Особливо пильними варто бути під час обміну валюти в неофіційних пунктах або «з рук». Саме в таких ситуаціях ризик отримати фальшивку зростає.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко скоротилася кількість готівки. Найбільше банкнот — номіналом 500 гривень, найменше — 50.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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