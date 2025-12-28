ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Українцям підвищать пенсії: хто отримає понад тисячу гривень

2026 року прожитковий мінімум зросте на 234 гривні, що автоматично підвищить мінімальні пенсії по інвалідності.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Держава визначає розмір пенсії за інвалідністю у відсотках від пенсії за віком

Держава визначає розмір пенсії за інвалідністю у відсотках від пенсії за віком / © Pixabay

В Україні від 1 січня 2026 року деякі пенсіонери можуть отримати більше на 1,5 тисячі гривень.

Про це повідомив експерт із пенсійних питань Віктор Богданов виданню «На пенсії».

Як зазначає експерт, найбільше підвищення відчують особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розміри мінімальних виплат підвищаться залежно від групи інвалідності:

  • особам з інвалідністю третьої групи почнуть виплачувати 9,34 тисяч грн замість 8,49 тисяч грн (360% прожиткового мінімуму)

  • особам з інвалідністю другої групи — 13,62 тисяч грн проти 12,39 тисяч грн (525%)

  • особам з інвалідністю першої групи — 16,86 тисяч грн замість 15,34 тисяч грн (650%)

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.

