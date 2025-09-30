Хто отримує понад 65 тисяч гривень: перелік найнижчих та найвищих зарплат

Зарплата / © УНІАН

Офіційна статистика зафіксувала зниження середнього заробітку штатних працівників в Україні у серпні 2025 року порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Загальна динаміка та найбільші доходи

За даними Державної служби статистики (Держстат), середня зарплата до вирахування податків у серпні становила 25 911 гривень, що на 588 гривень менше, ніж у липні (26 499 грн). Місячне падіння склало 2,2%.

Незважаючи на загальне зниження, найбільше в Україні традиційно заробляють у двох секторах:

Інформація та телекомунікації (IT-сфера): Середній дохід становить 65,2 тисячі гривень. Однак, у цьому секторі також зафіксовано падіння — на 3% за місяць. Фінансова та страхова діяльність: Середня зарплата складає 52,3 тисячі гривень, скоротившись на 6,7% порівняно з липнем.

У той час як більшість галузей показали зниження, доходи в державному управлінні та обороні зросли на 3,6%, досягнувши 35,1 тисячі гривень.

Статистика від Держстату. / © Державна служба статистики України

Сфери з найнижчими доходами

Найменш оплачуваною залишається сфера освіти, де середня зарплата впала найбільше серед усіх галузей — на 10%, опустившись до 14,4 тисячі гривень.

Також нижчими за середній рівень залишаються:

Охорона здоров’я: 18,7 тисячі гривень (зниження на 6,9%).

Мистецтво, спорт та відпочинок: 18,5 тисячі гривень.

При цьому в будівництві (23 тисячі гривень) та сільському господарстві (25,1 тисячі гривень) зафіксовано невелике зростання доходів.

Нагадаємо, в Україні перед осіннім сезоном відбулася значна зміна тенденцій на ринку праці. За даними дослідження великого кадрового порталу, в серпні порівняно з травнем різко зросла кількість вакансій у сферах виробництва, торгівлі, освіти та для представників робітничих спеціальностей. Роботодавці пропонують фахівцям цих галузей зарплати, що сягають 50 тис. грн.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік, який затвердив Кабінет Міністрів і передав до Верховної Ради, передбачено збільшення мінімальної зарплати та зміну умов оплати праці для бюджетників.