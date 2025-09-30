ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
2 хв

Хто отримує понад 65 тисяч гривень: перелік найнижчих та найвищих зарплат

Середня зарплата українців знизилася: IT та фінанси лідирують попри падіння.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зарплата

Зарплата / © УНІАН

Офіційна статистика зафіксувала зниження середнього заробітку штатних працівників в Україні у серпні 2025 року порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Загальна динаміка та найбільші доходи

За даними Державної служби статистики (Держстат), середня зарплата до вирахування податків у серпні становила 25 911 гривень, що на 588 гривень менше, ніж у липні (26 499 грн). Місячне падіння склало 2,2%.

Незважаючи на загальне зниження, найбільше в Україні традиційно заробляють у двох секторах:

  1. Інформація та телекомунікації (IT-сфера): Середній дохід становить 65,2 тисячі гривень. Однак, у цьому секторі також зафіксовано падіння — на 3% за місяць.

  2. Фінансова та страхова діяльність: Середня зарплата складає 52,3 тисячі гривень, скоротившись на 6,7% порівняно з липнем.

У той час як більшість галузей показали зниження, доходи в державному управлінні та обороні зросли на 3,6%, досягнувши 35,1 тисячі гривень.

Статистика від Держстату. / © Державна служба статистики України

Статистика від Держстату. / © Державна служба статистики України

Сфери з найнижчими доходами

Найменш оплачуваною залишається сфера освіти, де середня зарплата впала найбільше серед усіх галузей — на 10%, опустившись до 14,4 тисячі гривень.

Також нижчими за середній рівень залишаються:

  • Охорона здоров’я: 18,7 тисячі гривень (зниження на 6,9%).

  • Мистецтво, спорт та відпочинок: 18,5 тисячі гривень.

При цьому в будівництві (23 тисячі гривень) та сільському господарстві (25,1 тисячі гривень) зафіксовано невелике зростання доходів.

Нагадаємо, в Україні перед осіннім сезоном відбулася значна зміна тенденцій на ринку праці. За даними дослідження великого кадрового порталу, в серпні порівняно з травнем різко зросла кількість вакансій у сферах виробництва, торгівлі, освіти та для представників робітничих спеціальностей. Роботодавці пропонують фахівцям цих галузей зарплати, що сягають 50 тис. грн.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік, який затвердив Кабінет Міністрів і передав до Верховної Ради, передбачено збільшення мінімальної зарплати та зміну умов оплати праці для бюджетників.

Дата публікації
Кількість переглядів
429
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie